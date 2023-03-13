傳SARS吹哨人蔣彥永過世 曾要求為六四事件正名

中國軍醫蔣彥永傳出在12日過世。（取自網路）

2023/03/13 16:07

〔中央社〕曾率先披露2003年SARS疫情真實情況的中國知名軍醫蔣彥永，外傳已在12日過世，享耆壽92歲。蔣彥永還曾致信中共總書記習近平，要求正確評定六四事件。

微信公眾號「中城讀書會」上午發出「大醫醫國！中國醫生蔣彥永去世了…」文章，但在多人轉發後卻遭下架。人在日本的前央視記者王志安下午在推特帳號發文說，蔣彥永3月12日下午3時39分去世。另有一些中國媒體人也證實此消息。

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蔣彥永1931年10月生，1949年考進燕京大學醫預系，1952年進入北京協和醫學院，此後長年在解放軍總醫院工作，並曾任解放軍總醫院院長。

蔣彥永最為人所知的，是在2003年向外界公開中國大陸嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，被認為因此挽救了許多人的性命。

當時，時任中國衛生部長張文康公開宣稱，北京市SARS病例「只有12例，死亡3例」，疫情已得到有效控制。蔣彥永得知後，把掌握到包括解放軍301醫院與302醫院、309醫院的確診和疑似病例告訴中國中央電視台國際頻道與香港鳳凰衛視，卻未獲採信。

直到當年4月，美國時代雜誌主動找到蔣彥永，讓他透過訪問將中國大陸境內疫情公開。

由於蔣彥永的揭露，中國政府最終公開SARS防治工作的情況。世界衛生組織（WHO）專家赴中國調查疫情時，病例數字與蔣彥永掌握的基本相似。

對於揭露SARS疫情一事，蔣彥永曾在接受中國媒體訪問時表示，50年來，經過歷次政治運動，深深體會到「要講真話、心裡話，雖是難上加難，但我一定堅持要講真話。講假話，講空話最容易，但我要做到絕不講假話」。

此外，香港有線新聞台「有線新聞組」2019年3月曾專訪蔣彥永，他要求中共當局主動解決六四問題，正確評定六四事件，減少對社會帶來的不安。

蔣彥永曾任解放軍301總醫院院長，由於1989年天安門事件時，拒絕贊同鎮壓，被迫在1993年以少將軍銜退休。

蔣彥永多年來一直以不同方式致信中共領導人，要求正名六四，且疑似因此受到出境限制，甚至遭到某種程度的監控。但他仍認為，自己堅持發聲是基於對人命的尊重。

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