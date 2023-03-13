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    臂圍超過60公分！「日本第一上臂」網紅突離世 享年46歲

    志村最後一次露面是在12天前的YouTube影片中，回答網友們的問題。（擷取自YouTube_ 元bigarmステを引退した男）

    志村最後一次露面是在12天前的YouTube影片中，回答網友們的問題。（擷取自YouTube_ 元bigarmステを引退した男）

    2023/03/13 21:26

    〔即時新聞／綜合報導〕日本健身網紅「Bigarm」（本名：志村勝洋）在11日傳出離世的消息，享年46歲，其母親用他IG、推特等社群帳號發文證實死訊，並表示「非常感謝兒子在世時支持他的所有粉絲」。

    日本46歲健身網紅志村勝洋，因擁有超過60公分的上臂臂圍，而被網友封為「擁有日本第一上臂的男人」，活躍於IG、推特、YouTube等多個平台；志村過去曾毫不避諱的承認施打類固醇增肌，而他最後一次露面是在12天前的YouTube影片中，回答網友們的問題。

    志村曾在YouTube影片中承認自己有使用俗稱蛋白質同化劑的同化類固醇（Anabolic steroid）增肌，一用就是21年，讓他的上臂臂圍來到62.8公分，他對這個成果感到非常自豪，但就在去（2022）年12月志村突然宣布為了健康不再施打類固醇，雖然志村母親在文中並未透露其死因，但網友猜測或許與類固醇有關。

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