7-ELEVEN 超商推手伊藤雅俊逝世 享耆壽98歲

伊藤洋華堂創始人伊藤雅俊（右）週五在家中與世長辭，享耆壽98歲。左為柒和伊控股前董事長鈴木敏文。（法新社資料照）

2023/03/13 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本億萬富翁、伊藤洋華堂創始人、7-ELEVEN便利商店風靡全球的推手伊藤雅俊，於3月10日在家中與世長辭，享耆壽98歲。

英國廣播公司（BBC）報導，日本柒和伊控股公司（Seven&I Holdings）本日在一份訃聞中表示，伊藤雅俊上週五因年老去世，「我們想要對他生前的奉獻表達我們誠摯的感謝。」

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於1956年接下了東京一間小型服飾店的經營權，這家商店原本由他的叔叔經營，後來被伊藤雅俊改成販賣各式雜貨的商店，並更名為「伊藤洋華堂」。

伊藤洋華堂於1972年上市，大約在同一時間，伊藤洋華堂的一位高管鈴木敏文在訪問美國期間發現了一家7-Eleven超商，成為了7-11擴大業務範圍的契機。

伊藤洋華堂後來與7-Eleven品牌的所有者南方公司（Southland Corporation）達成合作協議，並於1974年開設了日本第一家7-Eleven超商，其後規模逐漸擴大。目前全球有超過8萬3000間7-11超商，其中四分之一位於日本。

伊藤洋華堂於2005年更名為柒和伊控股公司，名稱中的「I」即是對創始人伊藤雅俊的致敬。

伊藤雅俊某次接受採訪時表示：「我常被問到，我能成功是因為努力還是只是因為我很幸運。其實答案是兩者皆是。」

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