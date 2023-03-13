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    貓奴狂灌五星評價 波蘭這處小鎮因為一隻貓紅了

    全球各地的「貓奴」們，紛紛湧向波蘭城市斯塞新，爭睹加奇克的風采。（路透）

    全球各地的「貓奴」們，紛紛湧向波蘭城市斯塞新，爭睹加奇克的風采。（路透）

    2023/03/13 17:28

    〔即時新聞／綜合報導〕全球各地的「貓奴」們，正湧向波蘭西北部城市斯塞新（Szczecin），爭睹「網紅貓」加奇克（Gacek）的風采，這隻圓滾滾、黑白相間的貓科動物，正受到網友的熱情追捧。

    根據《路透》報導，加奇克於波蘭海港城市斯塞新的卡舒布街（Kaszubska）生活超過10年，加奇克常常躺在街邊舒適的木箱中，裏頭鋪著主人替他製作的毛毯，他的家已經成為GOOGLE地圖上斯塞新市評價最高的「景點」之一。

    由於不斷獲得五星評價，GOOGLE地圖上的地標「Kot Gacek」（貓加奇克），已經擊敗了文藝復興時期的城堡等名勝，躍居該地區的人氣榜首，當地政府的TikTok官方帳號即表示，「加奇克是貓界的金卡戴珊（Kim Kardashian），遊客僅因為他在網上走紅便蜂擁而至」。

    在斯塞新市遊客中心工作的馬奇穆克（Szymon Maksymiuk）指出，前來探訪加奇克的人數令人震驚，有人甚至特地從挪威搭機前來，當地旅遊業正因為加奇克大大受惠，遠遠超出預期和想像。

    粉絲將加奇克的成名因素歸功於他自信又可愛的面孔。一位來自蒙古、現居德國的學生克魯倫（Kherlen）受訪表示：「我在尋找那隻名叫加奇克的貓，我希望能找到牠，也許是今天、也許是明天」。

    加奇克常躺在街邊舒適的木箱中，裏頭鋪著主人替他製作的毛毯。（路透）

    加奇克常躺在街邊舒適的木箱中，裏頭鋪著主人替他製作的毛毯。（路透）

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