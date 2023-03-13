日傳奇女星、首位參院女議長扇千景癌逝享壽89歲 曾獲陳水扁贈勳

日本傳奇女星扇千景9日癌逝，享壽89歲。（圖翻攝自推特）

2023/03/13 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本傳奇女星扇千景（本名：林寬子）今（13日）被證實已於本月9日癌逝，享壽89歲。扇千景一生經歷豐富，原先在演藝圈叱吒風雲的她，後來轉戰政壇，成為日本參議院首位女議長，從政時力促台日友好，曾接受我國前總統陳水扁頒贈「特種大綬景星勳章」。

綜合日媒報導，扇千景因罹患食道胃接合部癌，上週四於東京醫院病逝，享壽89歲。出生於兵庫縣神戶市的扇千景，原先活躍於寶塚歌劇團，擔任電影演員和電視節目主持人，其夫為知名歌舞伎阪田藤十郎，已於2020年11月12日逝世。

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扇千景1977年開始從政，代表自民黨參選參議員並成功當選，之後又連任5次參議員。2000年7月，扇千景加入時任內閣總理大臣森喜朗的內閣團隊，擔任建設大臣，這是她首次入閣；2001年，扇千景被任命為國土交通大臣，任期內促進修改台日航約，增加台日間定期航班及包機的班次，也協助日本新幹線技術首度輸出到台灣的高鐵建設。2004年，扇千景成為日本史上第一位女性參議院議長，之後於2007年宣布退出政壇。

扇千景宣布從日本政界隱退後，隔年便訪問台灣，時任總統陳水扁為表彰她為台日友好所作出的貢獻，頒贈「特種大綬景星勳章」。此外，扇千景也是日本史上首位女性獲頒旭日大綬章、桐花大綬章的人物，她是目前日本女性得到最高等級勳章者。

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