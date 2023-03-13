比壽司郎屁孩更噁！日本男闖超商對便當脫褲尿尿......

近日日本再傳更噁的「食物恐攻」，一段男子在超商便當貨架區小便的影片在網上瘋傳。（圖翻攝自推特）

2023/03/13 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」前陣子因屁孩亂舔醬油罐等脫序行為引發軒然大波，隨後多家餐飲業也傳惡搞事件，引發關注。近日日本再傳更噁的「食物恐攻」，一段男子在超商便當貨架區小便的影片在網上瘋傳，嚇壞不少網友。

12日在推特上出現一段影片，可以看到一名男子在超商內竟對著架上的便當脫褲「解放」，一旁還有笑鬧起鬨聲，店員發現趕忙上前制止，將其架離，男子則任由尿液亂噴，就這樣一路尿到店外，行徑相當誇張。目前並不知道該男子是否喝醉酒或有精神疾病，事發地點也不清楚，僅知這段影片一開始是上傳到影音平台抖音（TikTok）。

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這段影片曝光後隨即被「炎上」，日本網友紛紛表示，「這個社會到底怎麼了？」、「這種敗類快抓起來好嗎」、「真希望TikTok能從這個世界上消失，亂源聚集地」、「看了就覺得噁心」、「完全不考慮別人的感受，真心疼店員」。

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