攝理教信徒無所不在！ 他爆「KBS多名員工」是教友 節目LIVE秒黑掉

當節目進行到41:45左右，金度亨教授突然爆料KBS電視台內也有有名攝理教的忠實信徒，節目主持人瞬間嚇傻，直播畫面更是立即結束。（圖擷取自KBS더라이브 YouTube）

2023/03/10 14:34

即時新聞／綜合報導〕Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》描述南韓知名4大派邪教，其中攝理教（基督教福音宣教會、耶穌晨星會，JMS）教主鄭明析性侵過的女信徒多達萬人以上，駭人聽聞的程度引發社會譁然。近期一名研究攝理教近30年的大學教授登上KBS的直播時事節目，途中他突爆料電視台內也有該教信徒瞬間，直播畫面立即中斷。

綜合韓媒報導，昨（9）日南韓三大電視台之一的韓國廣播公司（KBS），在晚間在時事政論直播節目「The Live」（더 라이브）邀請檀國大學教授、反攝理教組織出埃及記創辦人金度亨（김도형，音譯）談論近日再度登上引發社會爭議、撻伐的攝理教，不料他在節目中突然爆料電視台內也有攝理教與鄭明析的信徒，而讓節目主持人和其他來賓嚇得不知所措。

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當時金度亨提到，之所以必須警惕攝理教，原因在於庇護鄭明析的人們無所不在（意指深入社會各界），「其中，在KBS內也有包庇鄭明析的信徒，包括KBS的製作人」，聽到這番話的節目主持人，當場嚇得目瞪口呆，接著緊張詢問他，您不能這樣斬釘截鐵地下定論吧？」，金度亨則回答，「我其實可以當場說出（信仰攝理教的KBS製作人）的姓名，不過這樣太過殘忍了，所以我不會直接說出名字」。

接著金度亨還繼續爆料，「經常在KBS節目上出現的女性口譯老師（也是攝理教信徒）。她現在負責為那些升級為刑事案件的外國籍女性性侵受害者們翻譯。然而當那名女性口譯老師經常登上KBS節目，會讓年輕人們覺得，『感覺可以相信那位姊姊』，因此開始追隨她。不過之後事情會演變成怎樣呢？當然性侵事件就會繼續不斷發生」。

正當金度亨想要繼續補充中國受害者的受害案例時，主持人便以「時間不充裕」為由打斷發言，並直接結束直播畫面。針對金度亨在節目上提及的內容，KBS立即發聲表示，目前KBS已迅速著手進行調查，會根據調查結果採取相應的措施。不過這對當時觀看直播的網友大表不滿，「居然在這裡打斷」、「因為開始講到KBS，所以才故意中斷節目的吧」、「原來KBS裡真的有攝理教的信徒」。

先前金度亨曾在《以神之名：信仰的背叛》以及其他受訪新聞節目指出，鄭明析的信徒遍及社會菁英各處，包括法律界、醫界、學界無一不是攝理教信徒滲透的範圍，甚至還有一名李姓檢察官過去因為庇護鄭明析，最後直接被判處免職。另據報導透露，金度亨與家人都曾被攝理教信徒跟蹤，他與父親甚至遭到暴力攻擊，半張臉被打到骨頭塌陷。

정명석과 싸워온 단국대 김도형 교수는

자신에게 테러를 가할거라 예고하는 JMS신도들 피해있으면서 아버지에게 조심하시라 통화하는 동안 아버지가 테러당하심. 왼쪽 머리 대부분의 혈관이 다 터지는 테러를 당하시고 이후 평생을 한쪽눈을 감지못하고 사시다 얼마전에 돌아가셨다고 함. pic.twitter.com/XsCTntgfdV — 세상거꾸로보기???????????????? （@prettybat） March 7, 2023

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