韓邪教教主鄭明析疑性侵台大政大上百女學生 遭通緝至2027年

被害女子公開變態錄音檔，揭發鄭明析的惡行。（翻攝自Netflix、資料照；本報合成）

2023/03/06 19:57

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〔記者錢利忠／台北報導〕Netflix推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，片中介紹包括韓國攝理教教主鄭明析在內等4名南韓邪教教主故事；其中，鄭被爆出以宗教名義性侵多國女信徒，就連台灣也傳出有台灣大學、政治大學等上百名女大生受害，當年經媒體報導後，台北地檢署主動分案調查，於2003年6月18日依涉犯強制性交罪對鄭發布通緝，時效至2027年11月為止。

據了解，20年前，鄭明析被周刊踢爆，涉嫌假藉宗教名義，性侵上百名台大、政大女學生，當年報導曝光後，北檢隨即剪報分案，並傳喚2名證人到庭說明，不過鄭當時已出境，檢方傳拘無著，只好於2003年6月18日對鄭發布通緝；而該案迄今尚無被害人出面對鄭提告。

近日，Netflix推出紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，重新提到鄭明析當年所涉及的性侵爭議，片中有多名女信徒勇敢站出來接受訪問，甚至還公開34秒的變態錄音檔，其中甚至可聽到鄭明析拍打屁股的「啪啪」聲，說著「哇我們XX的屁股真大」、「我好像高潮50次了」、「說妳會永遠愛主」等猥褻對話，使此事件再次引起社會關注。

這部紀錄片上架後，有網友發現，於片中出面指控鄭男的受害人，是香港某男星的女友，該名港星於近日出席活動時也證實，該名受害人確實是他的女友，並提到「我非常欣賞她的勇敢」；該名港星也承諾，會陪女友到南韓出庭，陪伴在她的身邊。

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被害女子公開變態錄音檔，揭發鄭明析的惡行。（翻攝自Netflix）

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