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    瑞典和芬蘭申請加入北約 土耳其同意繼續展開協商

    瑞典、芬蘭以及土耳其三方代表9日在比利時進行談判，當日討論並未取得突破，但三方代表皆同意再舉行更多會議進一步協商。圖為土國總統發言人卡林。（路透）

    瑞典、芬蘭以及土耳其三方代表9日在比利時進行談判，當日討論並未取得突破，但三方代表皆同意再舉行更多會議進一步協商。圖為土國總統發言人卡林。（路透）

    2023/03/10 14:51

    〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長近日稱瑞典和芬蘭加入北進度「有些許進展」，對此瑞典、芬蘭以及土耳其三方代表9日在比利時坐下談判，當日討論並未取得突破，但三方代表皆同意再舉行更多會議進一步協商。

    根據《路透》報導，瑞典和芬蘭於去年5月申請加入北約，但遭土耳其反對，土國稱這兩國窩藏「庫德工人黨」（PKK）成員，土耳其及西方盟國視該黨為恐怖組織，不過在北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）等積極斡旋下，三方同意9日在比利時首都布魯塞爾的北約總部談判。

    三方會談後，瑞典首席談判代表斯滕斯特倫（Oscar Stenström）在記者會上表示，土耳其認同瑞典和芬蘭的努力，斯滕斯特倫說：「正式向前邁進一小步，三方已重啟談判且同意繼續會面，但不能對外透露具體時間。」

    土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）發言人卡林（Ibrahim Kalin）說，芬蘭和瑞典為解決安卡拉針對安全疑慮的態度相當積極，但仍不足以讓土耳其批准對方加入北約，卡林說：「我方再次重申土耳其提出的安全疑慮和期待，芬蘭與瑞典採取的步驟將決定解決問題的方向和速度。」

    據悉，瑞典政府當地時間9日向國會提交一份新的反恐法案，希望藉此對土耳其展示認真應對恐怖份子的積極態度，這項法案源自於一輛卡車在首都斯德哥爾摩（Stockholm）撞向人群造成5人死亡，當局自2017年開始擬定法案，根據新規定若參與或資助恐怖組織將可判處數年監禁。

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