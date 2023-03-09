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    烏克蘭人權組織「真相追蹤」 獲頒沙卡洛夫自由獎

    記錄烏克蘭衝突戰爭罪行的烏國人權組織「真相追蹤」，今天獲頒挪威的沙卡洛夫自由獎。（圖擷自Truth Hounds官網）

    記錄烏克蘭衝突戰爭罪行的烏國人權組織「真相追蹤」，今天獲頒挪威的沙卡洛夫自由獎。（圖擷自Truth Hounds官網）

    2023/03/09 23:23

    〔中央社〕記錄烏克蘭衝突戰爭罪行的烏國人權組織「真相追蹤」（Truth Hounds），今天獲頒挪威的沙卡洛夫自由獎（Sakharov Freedom Award）。

    真相追蹤於2014年廣場革命（Maidan Revolution）期間成立，並籌組一支專家小組，調查2014年克里米亞半島和烏克蘭東部頓巴斯地區戰鬥行動開始以來出現的暴行。廣場革命迫使親俄的時任烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）下台。

    頒發沙卡洛夫自由獎的人權組織「挪威赫爾辛基委員會」（Norwegian Helsinki Committee）表示，真相追蹤是「一股不可忽視的力量」，頒獎表彰他們「記錄戰爭罪和潛在違反人道罪的工作」。

    委員會秘書長林德曼（Berit Lindeman）說道：「因為他們希望看到為受害者及其家屬伸張正義，所以他們的工作往往很危險。」

    聯合國（UN）調查人員以轟炸、處決、虐待和性暴力等情事，指控俄羅斯在烏克蘭「大規模」犯下戰爭罪。

    沙卡洛夫自由獎是以蘇聯異議人士、諾貝爾和平獎得主沙卡洛夫（Andrei Sakharov）為名，設立於1980年。

    這個獎項定期表彰前蘇聯地區的人權捍衛者，經常與歐洲議會（European Parliament）的沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）混淆。

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