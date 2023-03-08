都是敵對外部勢力的錯？ 美學者：習近平面臨「獨裁者困境」

中國國家主席習近平日前罕見直接點名批評美國試圖圍堵遏阻中國的發展，專家分析習近平面臨「典型的獨裁者困境」，才將經濟和外交失敗的責任歸咎於「敵對的外部勢力」，美中關係中短期恐不斷惡化。（路透）

2023/03/08 23:57

〔編譯楊芙宜／台北報導〕中國國家主席習近平本週在全國人大和政協兩會召開之際，罕見直接點名批評美國試圖圍堵遏阻中國的發展，中國新任外長秦剛隨後也強調了習近平有關被美國遏制的訊息；專家分析，這凸顯北京不願和華府合作，並把面臨的經濟困境及外交難題的責任歸咎於「敵對外部勢力」造成，美中關係中短期恐進一步惡化，陷入「惡性循環」而難以打破。

據新華社報導，習近平6日聽取中國全國政協會議的民建、工商聯界委員意見和建議時表示，「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。

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隔天，秦剛在兩會記者會上就直指美國對中國的認知和定位出現「嚴重偏差」，美中關係有「脫軌風險」，還嗆聲美國勿對中國採取如此對抗的立場，「如果美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄也擋不住脫軌翻車」。

《紐約時報》7日報導，華盛頓智庫昆西研究所（Quincy Institute）東亞研究計劃主任史文（Michael Swaine）表示，這是習近平第一次公開說出是美國在對中國採取遏制、圍堵的措施，「毫無疑問，這是在回應拜登和美國政府裡的許多人最近幾個月對中國以及習近平本人的嚴厲批評」。

《華爾街日報》7日引述史丹佛大學胡佛研究所歷史學家歐斯林（Michael Auslin）表示，有關圍堵的措辭顯示出習近平「不受政治氣候的束縛」，同時呼應了中國共產黨官員將中國定位為「受害者」的長期傳統；如今中國軍事力量強大，習近平似在說，「他們把我們逼到了這一步，（但）我們並不打算迴避挑戰」。

不過，美國丹佛大學中國外交政策專家趙穗生受訪時指出，將對方所做的一切看做負面、出於惡意，這就是冷戰思維。

美國之音（VOA）8日報導，華府智庫「捍衛民主基金會」（FDD）資深中國問題研究員辛格頓（Craig Singleton）直言，習近平面臨「典型的獨裁者困境」，才將失敗的責任歸咎於「敵對的外部勢力」。

辛格頓指出，習近平咄咄逼人及適得其反的政策，對中國經濟成長造成不利影響，並疏遠人民，「面對這些和其他挑戰，習近平現在必須將失敗的責任歸咎於敵對的外部勢力」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江分析，習近平的言論表明，中國領導層認為美國和西方對中國毫無善意，「這清楚地表明，他們明白中國與西方世界的關係在未來幾年將陷入困境」。

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