雪橇犬大賽揭開序幕 橫越阿拉斯加逾1500公里

阿拉斯加「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」週日揭開序幕，共計33支隊伍參賽，為歷屆最少。（美聯社）

2023/03/06 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加一年一度的「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽（Iditarod Trail Sled Dog Race）」，於週日（5日）揭開序幕，共計33組參賽隊伍、逾300隻雪橇犬加入了爭奪冠軍頭銜的行列。

根據《美聯社》報導，本次「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」僅33支雪橇隊參賽，是有史以來規模最小的一次。1973年該賽事首度舉行，即吸引了34組參賽隊伍；此前剛好50場比賽的平均參賽人數，則為63組選手。

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每支隊伍由1名雪橇手、12至14隻雪橇犬組成，參賽者每隔2分鐘自安克拉治（Anchorage）依序出發。比賽全程在阿拉斯加州內進行，雪橇犬必須穿越近1000英里（約1609公里）路程，翻越2座山脈，並在結冰的河床和溪流上奔馳。

歷屆獲勝者大多在10天內，帶領訓練有素的雪橇犬隊抵達最終站諾姆（Nome），衝過標誌性的拱門終點線。本次賽事首先啟程的是上屆冠軍薩斯（Brent Sass），他是位專業犬舍主人和資深嚮導，家住費爾班克斯（Fairbanks）西北、約4小時車程的一處基地。

曾於2019年奪冠的凱撒（Pete Kaiser）同樣率隊參戰，今年共只有2位前冠軍參賽，實屬罕見。多位身經百戰的雪橇手已決定從「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」退休，或打算養精蓄銳、來年再戰。包括5屆冠軍達拉斯西維（Dallas Seavey）、4屆冠軍布瑟（Martin Buser）和傑夫金（Jeff King）、及3屆冠軍米奇西維（Mitch Seavey）。

阿拉斯加「艾迪塔羅德狗拉雪橇比賽」週日揭開序幕，共計33支隊伍參賽，為歷屆最少。（路透）

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