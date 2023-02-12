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    美擊落阿拉斯加高空不明物

    美國防部發言人賴德表示，總統拜登十日下令軍方擊落一枚飄浮於阿拉斯加州的高空不明物。（法新社）

    美國防部發言人賴德表示，總統拜登十日下令軍方擊落一枚飄浮於阿拉斯加州的高空不明物。（法新社）

    2023/02/12 05:30

    又是中國間諜氣球？美方未證實

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登十日下令軍方擊落一枚飄浮於阿拉斯加州上空、恐危及民航飛安的高空不明物，與美軍四日在美東外海擊落一枚中國高空偵察氣球相距不到一週。美國總統拜登稱任務成功，加拿大總理杜魯道也表態支持；但美方不願稱二度擊落的也是中國氣球。

    拜登稱任務成功 杜魯道表態支持

    根據白宮國安會發言人柯比與國防部發言人賴德，九日發現阿州上空約四萬英尺（約一二一九二公尺）處有「合理推斷會對民航飛安構成威脅」的不明物體，曾出動戰機、空中預警機觀察以及在過去廿四小時持續追蹤。拜登經審慎考慮與應國防部建議，下令將之擊落。

    F-22發射響尾蛇飛彈擊中 殘骸落海

    美東時間十日午後一時四十五分（台灣時間十一日凌晨二時四十五分），北美防空司令部的一架來自阿州基地的F-22戰鬥機，在鄰近加國邊境的阿州東北部上空發射一枚AIM-9X響尾蛇飛彈完成任務，不明物殘骸落入結冰的北極海美國領海，位置已被鎖定，但因天候因素未能立即打撈。

    此一擊落過程與四日美軍在南卡羅來納州外海擊落的中國間諜氣球，幾乎如出一轍，唯獨這回美方行動較迅速果決。賴德坦承兩起事件類似，但無跡象顯示兩者有所關聯，且因中國才拒絕接聽美國國防部長電話，因此美方也沒有就此與中方聯繫。

    柯比稱目前還無法界定十日擊落的是氣球，直言不清楚該不明物來自何處，美方確定四日擊落的中國氣球有自我推進與操控能力，能偵查軍事設施，但無跡象顯示十日被擊落的物體亦如是，且它體積小得多，約莫一輛小車，載重也不大。

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