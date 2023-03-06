致敬頓巴斯前線烏軍 澤倫斯基：戰役痛苦且艱難

澤倫斯基表示，烏軍在頓巴斯正在進行一場「痛苦、艱難且具有挑戰性」的戰役。（路透）

2023/03/06 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄兩軍在烏東巴赫姆特（Bakhmut）持續鏖戰，烏克蘭總統澤倫斯基5日在a href="https://www.president.gov.ua/en/news/svit-dostatno-silnij-shob-pokarati-rosiyu-za-vijnu-i-mi-damo-81457" target="_blank">每日例行談話《/a>中指出，他要向那些在烏東頓巴斯地區奮戰的勇士致敬，烏軍在頓巴斯正在進行一場「痛苦、艱難且具有挑戰性」的戰役。

澤倫斯基指出，烏克蘭勇士及所有保衛國家的人，讓烏克蘭更加接近勝利，他們擊退俄軍攻勢、破壞敵方陣地與後勤補給線、保衛烏克蘭國境與城市，「感謝所有為烏克蘭奮鬥的人，感謝所有用生命拯救烏克蘭的人」。

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澤倫斯基在談話中特別點名在頓巴斯地區作戰的士兵，強調頓巴斯地區的戰役「痛苦、艱難且具有挑戰性」。澤倫斯基說：「我感謝在巴赫姆特、布格列達爾（Vugledar）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）、希維爾斯克（Siversk）、史瓦托維（Svatove）、利曼（Lyman）、札波羅熱（Zaporizhzhia）方面的所有軍隊、士兵和邊防衛隊。」

澤倫斯基最後則提到：「我們將驅逐侵略者，將他們繩之以法，烏克蘭必將勝利，願榮光歸於烏克蘭。」

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