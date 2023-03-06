2烏克蘭飛行員 在美接受F-16培訓評估

兩名烏克蘭飛行員正在美國透過航空模擬器進行技能測試，以便美方評估需費時多久訓練烏軍，使其學會駕駛F-16等美國軍機。圖為美國空軍一架F-16戰機二〇一八年十一月在巴西參加多國聯合演習。（路透檔案照）

2023/03/06 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕儘管美國政府迄今仍對提供烏克蘭戰鬥機持保留態度，但消息人士透露，兩名烏克蘭飛行員正在美國亞利桑那州圖森基地，透過航空模擬器進行技能測試，俾便美方評估需費時多久訓練烏軍，使其學會駕駛F-16等美國軍機。

據美國有線電視新聞網（CNN）和路透等報導，美軍官員告訴國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）隨行記者，烏克蘭軍人首次基於「熟悉活動」（familiarization event）到訪圖森，這項活動是美烏兩軍對話的一部分，實際上是與美國空軍人員進行討論，並觀察美國空軍如何運作，美方可藉此更好地協助烏國飛行員提升能力，並提供相關建議；他們不會在活動期間駕駛任何飛行器，但會操作模擬器。

請繼續往下閱讀...

官員指出，目前美方並無援烏F-16戰機相關新進展，也沒有計畫增加在美的烏國飛行員人數。雖然目前並未傳出培訓相關消息，但前述活動證明，美方不無可能援烏F-16戰機。美國國防部政策事務次長卡爾（Colin Kahl）上月曾向聯邦眾議院軍事委員會表示，訓練烏軍駕駛F-16戰機可能需費時十八個月。

德軍火商擬在烏建戰車工廠

與此同時，德國「萊茵郵報」四日報導，德國軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall）正與烏克蘭政府協商，可能會在烏國開設戰車工廠。萊茵金屬執行長派培格（Armin Papperger）表示，在烏國建廠須耗資約兩億歐元（約六十六億台幣），每年最多可生產四百輛最新款「黑豹」（Panther）主力戰車；與烏國政府談判前景看好，可望在未來兩個月內做出決定。

瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）報導，除了「豹二」戰車，萊茵金屬也有意向瑞士國防公司RUAG購買九十六輛「豹一」戰車，運往烏克蘭，其中包括RUAG二〇一六年向義大利購買的二手及故障戰車。RUAG發言人表示，打算將這些戰車整修後交付烏國。據報導，相較於豹二，豹一戰車的重量更輕、引擎較小、射程也更短，但據信足以抵擋俄羅斯T-72坦克。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法