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    陽明山驚傳火燒山 七星山步道、小油坑停車場封閉

    陽明山驚傳火燒山事件，消防局已派員前往救援。（記者王冠仁翻攝）

    陽明山驚傳火燒山事件，消防局已派員前往救援。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/14 12:21

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市陽明山山區今天早上驚傳火燒山事件，目前消防局已經派遣大量人車前往馳援。據悉，根據現場消防員回報，目前燃燒面積初估250平方公尺，火勢已擴大燃燒、有向上延燒之虞，消防員正在著手展開救援；北市議員張斯綱稍早也在臉書貼出一段影片，提醒民眾注意。

    台北市消防局在今天早上11時17分接獲報案，民眾稱陽明山七星山步道靠近小油坑停車場周邊山區傳出火警；消防局派遣指揮車4輛、消防車輛16輛、救護車輛1輛、人員72名前往馳援。

    陽明山國家公園也表示，目前七星山步道區域出現山林火災情況，現場已有消防與相關單位進行處置，呼籲民眾請勿前往該區域登山或活動，並避免靠近濃煙擴散範圍。為避免影響救災及顧及遊客安全，將封閉七星山步道（小油坑登山口端）小油坑停車場，若民眾已在山區，請依照現場人員指示儘速撤離。

    陽明山驚傳火燒山事件。（記者王冠仁翻攝）

    陽明山驚傳火燒山事件。（記者王冠仁翻攝）

    陽明山國家公園宣布封閉七星山步道與小油坑停車場。（記者王冠仁翻攝）

    陽明山國家公園宣布封閉七星山步道與小油坑停車場。（記者王冠仁翻攝）

    消防局派出大批人車前往救援。（取自陽明山國家公園即時影像）

    消防局派出大批人車前往救援。（取自陽明山國家公園即時影像）

    消防局派出大批人車前往救援，畫面中右上角可見不少濃煙飄出。（取自陽明山國家公園即時影像）

    消防局派出大批人車前往救援，畫面中右上角可見不少濃煙飄出。（取自陽明山國家公園即時影像）

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