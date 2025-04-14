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    國3死亡車禍！轎車追撞停路肩砂石車卡進下方 駕駛死亡

    白色轎車從砂石車底下拉出，車頭和前半段已嚴重毀損。（民眾提供）

    白色轎車從砂石車底下拉出，車頭和前半段已嚴重毀損。（民眾提供）

    2025/04/14 12:03

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號221.5K北上路段，上午發生死亡車禍，1部白色轎車不知何故追撞停在路肩的砂石車，轎車有近半卡進砂石車下方，車頭全毀，駕駛當場失去生命徵象，經吊車等拖拉、消防人員破壞車體，將男性駕駛拉出，但已經死亡，事故原因由國道警察調查釐清中。

    該起國道死亡車禍，發生在上午近10時，1部由年輕男性駕駛的白色轎車，在北上221.5K處，追撞停在路肩的砂石車，整部轎車就卡進砂石車的車斗下方，南投縣消防局獲報後，派遣中興、碧興、草屯消防分隊前往救援。

    由於轎車卡進砂石車底下，經由吊車將轎車調高移動，讓車身離開砂石車，消防人員再利用破壞器材破壞車體，再將卡在駕駛座的男性駕駛拉出，該駕駛拉出時頭部重創已死亡。車禍發生原因有待國道七隊調查釐清。（12:45更新）

    消防人員破壞轎車的車體，才能將卡在駕駛座的男性駕駛拉出。（民眾提供）

    消防人員破壞轎車的車體，才能將卡在駕駛座的男性駕駛拉出。（民眾提供）

    消防人員準備將駕駛拉出。（民眾提供）

    消防人員準備將駕駛拉出。（民眾提供）

    白色轎車撞進砂石車底下，拉出時已經嚴重變形，慘不忍睹。（民眾提供）

    白色轎車撞進砂石車底下，拉出時已經嚴重變形，慘不忍睹。（民眾提供）

    白色轎車的保險桿等車體還夾在砂石車下方。（民眾提供）

    白色轎車的保險桿等車體還夾在砂石車下方。（民眾提供）

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