巴赫姆特成功拖延俄軍6個月 前英軍總參謀長：建議烏軍轉移防線

烏克蘭與俄羅斯過去六個月不斷投入兵力到巴赫姆特，俄軍在此地傷亡慘重；前英國陸軍總參謀長丹納特（Richard Dannatt）認為，巴赫姆特已讓許多俄軍在此喪命，烏軍撤退至更具防禦性的防線會是合理行動。（美聯社）

2023/03/06 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊持續進攻位於烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特（Bakhmut），目前當地局勢相當危急，近期也傳出烏軍是否該從巴赫姆特撤離的相關討論。前英國陸軍總參謀長丹納特（Richard Dannatt）認為巴赫姆特已讓許多俄軍在此喪命，烏軍撤退至更具防禦性的防線是合理行動。

綜合外媒報導，巴赫姆特一直是烏俄激戰之地，但俄羅斯可能將控制該城市。丹納特接受英國《天空新聞》（Sky News）訪問時指出，烏軍目前似乎正在做出明智的戰術決定，那就是從巴赫姆特撤離，而不是死守當地、冒著被俄軍完全包圍的風險。

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丹納特表示，俄軍進攻腳步已在巴赫姆特被拖延6個月之久，俄軍損失慘重，而從烏克蘭的角度來看，巴赫姆特可以說已經幾乎「被粉碎」，現在沒有什麼值得保衛的了。丹納特指出，巴赫姆特的戰略意義對於烏克蘭來說沒那麼重要，但基輔當局的目標是利用巴赫姆特之戰盡可能消耗俄羅斯更多資源、殺死更多俄軍士兵。

丹納特提到，烏軍已在巴赫姆特實現「殲滅許多俄軍」的目標，現在烏軍其實可以撤退到一條防禦力更強的防線，並在該防線繼續戰鬥，烏軍阻止俄軍當前攻勢將會是關鍵之一。丹納特認為，俄軍攻勢還會再加強，而烏軍在春末夏初之時，將會利用西方軍援發起一波強大反攻。

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