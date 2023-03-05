與中國維持良好關係？ 民調：逾半美國人認為保衛台灣更重要

經濟學人與民調公司輿觀的民調顯示，過半數美國人認為強硬護台比與中國維持關係更重要。（歐新社）

2023/03/05 19:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由英國權威雜誌《經濟學人》和民調公司「輿觀」（YouGov）在2月25至28日對1500名美國成年民眾進行的調查顯示，針對美國在兩岸關係中的角色，有51％受訪者支持美國政府「採取強硬立場，避免中國武力犯台」，反觀支持「與中國維持良好關係」的人僅佔24％。萬一台海開戰，也有37％受訪者力挺美國出兵護台。

隨著兩岸緊張關係持續，美國該扮演何種角色受到外界矚目。經濟學人和輿觀詢問美國民眾，在「採取強硬立場，避免中國武力犯台」及「與中國維持良好關係」之中，何者對美國更重要？有51％受訪者認同前者，24％認同後者。在自稱十分關注台海議題的人當中，更有70％認為美國應該採取強硬立場，阻止中國接管台灣；相較之下，認為與中國維持關係更重要的受訪者僅佔18％。

請繼續往下閱讀...

美國不同黨派人士對此議題的看法則趨於一致，55％的民主黨人和58％的共和黨人都認同美國最好採取強硬立場。

萬一台海爆發衝突，美國是否應該動員軍事力量保護台灣一題，有37％受訪者表示支持，22％表示不支持，另有41％自認對議題不夠了解，所以無法提供意見。自稱關注台海議題的人則傾向支持美國軍事介入，63％認為美國應該出兵護台，25％不支持這麼做。民主、共和兩黨對這個問題的看法同樣沒有黨派差異。

對於聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫可望接替上一任民主黨籍議長裴洛西，在今年稍後訪台，有48％受訪者支持其訪台，不認同者僅25％；共和黨內部高達58％表示支持，民主黨內部支持比例也有46％。

另外，24％美國人視台灣為盟友，37％則視為朋友。但有4分之3美國人對中國印象不佳，40％視中國為敵人，35％認為中國對美國不友善。過去幾個月來，愈來愈多美國人視中國為敵，而在2020年之前，持有這種想法的美國人僅佔5分之1或更少。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法