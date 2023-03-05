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    印尼國營油庫爆炸 死亡人數升至19人、3人仍失蹤

    印尼油庫發生爆炸並造成火災，已造成至少19人死亡、3人失蹤。（美聯社）

    印尼油庫發生爆炸並造成火災，已造成至少19人死亡、3人失蹤。（美聯社）

    2023/03/05 13:55

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼的一處油庫於3日晚間發生爆炸，火勢波及鄰近民宅，讓四周人口稠密的住宅區陷入火海。事故目前已造成至少19人死亡，另有3人失蹤。

    據《美聯社》報導，隸屬印尼國家石油公司（Pertamina）、位於雅加達北部的「Plumpang」油庫，3日晚間發生爆炸並造成火災。超過260名消防員和52輛消防車輛參與救災，大火延燒近2個小時。該油庫供應印尼約25%的燃料需求。

    新聞畫面中，可見天空布滿濃濃黑煙和橘色火焰，現場數百人驚慌的奔逃。週日（5日）上午，印尼總統佐科威（Joko Widodo）親自視察災區，並保證政府會全力協助受災民眾。

    佐科威表示，已責付國有企業部長、雅加達省長等人，立即將周遭居民遷離燃料儲存區，並研擬油庫的搬遷計畫。佐科威說：「所有國有設施都必須經過審視與評估，確保與社區之間有足夠的緩衝區，因為這涉及人身安全」。

    印尼國家警察領導人普拉博沃（Listyo Sigit Prabowo）將軍則指出，火災和爆炸的起因，是該油庫從西爪哇省（West Java）的「Balongan」煉油廠接收燃料時，發生壓力過大等技術問題所引起。

    印尼國家石油公司的調查人員和警方仍在調查起火位置，包括詢問數十名目擊者和檢視監控畫面。油庫附近的居民稱，他們首先聞到刺鼻的汽油味，甚至有人因此嘔吐；隨後兩聲爆炸震天價響，火勢就此一發不可收拾。

    救難人員仍在現場搜尋3名失蹤人口。約有35人在鄰近的5家醫院接受治療，其中不乏狀況危急的傷患。普拉博沃將軍透露，超過1300人因事故流離失所，正在10處政府大樓、1處國際紅十字會中心、1處體育場中避難。

    印尼國家石油公司負責人維迪亞蒂（Nicke Widyawati）已發出道歉聲明，並表示公司將向居民提供協助並配合調查。維迪亞蒂說：「我們會進行反省和評估，防止類似事件再次發生」，他並補充公司已確保了燃料供應無虞，不致影響印尼的能源需求。

    印尼油庫發生爆炸並造成火災，圖為周遭住宅區被火勢波及的房舍。（法新社）

    印尼油庫發生爆炸並造成火災，圖為周遭住宅區被火勢波及的房舍。（法新社）

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