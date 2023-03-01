為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    移民付26萬元踏上死亡之旅 義大利船難至少65死

    義大利南部外海發生嚴重的移民船海難事故，65名罹難者的棺木今天被放在當地一座體育館內，其中有5具白色小棺木，裡面裝著年紀最小的遇難者遺體。（美聯社）

    義大利南部外海發生嚴重的移民船海難事故，65名罹難者的棺木今天被放在當地一座體育館內，其中有5具白色小棺木，裡面裝著年紀最小的遇難者遺體。（美聯社）

    2023/03/01 13:21

    〔中央社〕一批無證移民在義大利發生船難，目前已知有65人喪命，據信死亡人數還會持續增加。根據調查，每名移民都付了8000歐元（約新台幣26萬元）的費用。

    義大利南部外海發生嚴重的移民船海難事故，65名罹難者的棺木今天被放在當地一座體育館內，其中有5具白色小棺木，裡面裝著年紀最小的遇難者遺體。

    法新社報導，相關布置已經完成，可供人前往弔唁，每具棺材都以鮮花裝飾，最小的棺木上還放著藍色的玩具車。

    稍早，在罹難者家屬從德國、奧地利等國飛來之際，這些棺木已被打開，好讓人確認死者身分。

    根據義大利官方通報，當局又發現一具遺體後，這起沉船事件的死亡人數攀升至65人。

    義大利內政部表示，一艘超載的移民船在暴風雨中翻覆沉沒，已證實死亡的罹難者中有14人是兒童。

    另有79人倖免於難，據信還有人下落不明。

    這是發生在地中海中部最悲慘的沉船事件之一，每年都有成千上萬的移民或尋求庇護者徒經此處，期盼前往歐洲展開新生活。

    警方發言人表示，兩名巴基斯坦人和1名土耳其人在這起事件中涉嫌走私人口，已遭當局拘留。

    根據檢方調查，他們向那些踏上從土耳其到義大利這趟「死亡之旅」的移民，收取一人近8000歐元費用。

    這艘超載的木製帆船26日清晨在波濤洶湧的大海中，在距斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）100公尺處撞上礁石後沉沒。倖存者表示，這艘船上週從土耳其的伊茲米爾（Izmir）出發時，上頭載了約170人，因此實際死亡人數恐怕還會增加。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    移民船非洲西撒哈拉海域翻覆 恐有42人罹難
    2021/08/07 21:44

    移民船非洲西撒哈拉海域翻覆 恐有42人罹難
    地中海移民船沉沒 26人生還、84人失蹤
    2016/05/01 07:46

    地中海移民船沉沒 26人生還、84人失蹤
    土耳其外海移民船難 至少22死
    2016/02/08 21:10

    土耳其外海移民船難 至少22死
    地中海船難700人凶多吉少 生活困苦釀偷渡悲歌
    2015/04/19 23:09

    地中海船難700人凶多吉少 生活困苦釀偷渡悲歌
    3艘偷渡船義大利海域翻覆 近300人下落不明
    2015/02/11 21:08

    3艘偷渡船義大利海域翻覆 近300人下落不明
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播