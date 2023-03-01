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    希臘火車對撞升至32死 車廂翻滾烈焰沖天如人間煉獄

    希臘北部城際列車，竟與迎面而來的貨運列車對撞後脫軌，造成多人傷亡。（歐新社）

    希臘北部城際列車，竟與迎面而來的貨運列車對撞後脫軌，造成多人傷亡。（歐新社）

    2023/03/01 14:05

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘週三（1日）凌晨，2列火車發生對撞事故，死亡人數已升至32人、至少85人受傷，其中25人重傷。這是希臘數十年來最嚴重的鐵路事故，肇事原因尚未釐清。

    綜合外媒報導，色薩利（Thessaly）地區首長阿戈拉斯托（Costas Agorastos）受訪時表示，一列從雅典開往北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki）的載客城際列車，在希臘中部拉里薩（Larissa）附近高速與一列貨運列車相撞。

    城際列車約載有350名乘客，數節車廂在衝撞後出軌，目前已知32人死亡、至少85人受傷，包含25人重傷。撞擊導致多節客車車廂起火，被送往醫院的乘客大多受到嚴重燒傷。據了解，前3節載客車廂起火後，溫度一度高達攝氏1200至1500度。

    28歲乘客米尼斯（Stergios Minenis）回憶當時情景，直說是「惡夢般的10秒」，米尼斯說：「我們聽到一聲巨響，隨後車廂開始翻滾，所有人倒成一片。接著恐慌開始蔓延，四周都是起火的電纜，火勢又快又急，一旦翻身就會被燒傷，因為兩側都是火」。

    乘客奇莫拉斯（Angelos Tsiamouras）則表示，事故當下就像發生一場地震；另一名年輕人告訴當地電視台，人們放聲尖叫，列車充滿恐慌情緒；電視台的畫面清楚捕捉到車廂的慘況，車窗嚴重破損、內部瀰漫濃煙、走道散落金屬碎片，救難人員僅能透過手電筒艱難的尋找受困者。

    約250名僅受輕傷的乘客，已搭乘公共汽車疏散到塞薩洛尼基。消防局發言人瓦薩柯吉安尼斯（Vassilis Varthakogiannis ）在記者會說：「2列火車發生非常嚴重的對撞，我們在非常困難的條件下疏散了乘客」。

    一名救援志工表示，「我們正經歷一場悲劇，必須救出活著的人、受傷的人，甚至死亡的人。但我們會徹夜守在這，直到任務完成，直到我們找到最後一個人」。

    當地媒體報導，城際列車於當地時間週二（28日）晚上7時30分從雅典出發；貨運列車則是從塞薩洛尼基開往拉里薩。列車由OSE列車公司營運，隸屬義大利國鐵集團（Ferrovie dello Stato Italiane），並且是希臘載客和貨運鐵路的主要服務商，每天運行342條客運和貨運路線。

    醫護人員正在現場救治受傷乘客。（路透）

    醫護人員正在現場救治受傷乘客。（路透）

    約250名僅受輕傷的乘客，已搭乘公共汽車疏散到塞薩洛尼基。（路透）

    約250名僅受輕傷的乘客，已搭乘公共汽車疏散到塞薩洛尼基。（路透）

    現場大批救難車輛進駐，將傷患轉往周遭醫療院所。（歐新社）

    現場大批救難車輛進駐，將傷患轉往周遭醫療院所。（歐新社）

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