希臘規模5.1淺層地震 百公里外的雅典也有感
2022/10/09 10:12
〔即時新聞／綜合報導〕希臘中部科林斯灣（Gulf of Corinth）稍早發生規模5.1的淺層地震，深度僅5公里，連距離114公里（71英里）外的首都雅典（Athens）都有感，當局則稱，目前尚未接獲災情。
綜合外媒報導，該地震約在今當地時間凌晨1點02分發生，震央約在科林斯灣海域，地震約持續15秒，當地居民還聽見「嗡嗡嗡」的地鳴聲，周邊城鎮也能感受到震度。
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當局則稱，目前尚未接獲任何災情。
此外，希臘克里特島（Crete）去年10月也發規模6地震，當時連臨國埃及、敘利亞都有感，當時約有千座房屋因此受損。
❗Update: #Earthquake （#σεισμός） M5.1 occurred 27 km SE of #Ámfissa （#Greece） 36 min ago （local time 01:02:28）. Info at:— EMSC （@LastQuake） October 8, 2022
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