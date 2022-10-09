希臘規模5.1淺層地震 百公里外的雅典也有感

希臘中部科林斯灣（Gulf of Corinth）稍早發生規模5.1的淺層地震。（法新社）

2022/10/09 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕希臘中部科林斯灣（Gulf of Corinth）稍早發生規模5.1的淺層地震，深度僅5公里，連距離114公里（71英里）外的首都雅典（Athens）都有感，當局則稱，目前尚未接獲災情。

綜合外媒報導，該地震約在今當地時間凌晨1點02分發生，震央約在科林斯灣海域，地震約持續15秒，當地居民還聽見「嗡嗡嗡」的地鳴聲，周邊城鎮也能感受到震度。

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當局則稱，目前尚未接獲任何災情。

此外，希臘克里特島（Crete）去年10月也發規模6地震，當時連臨國埃及、敘利亞都有感，當時約有千座房屋因此受損。

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