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    南北韓停戰70週年 Google街景赫見非軍事區保存上百種瀕危物種

    南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到麝香鹿。（取自Google藝術與文化網站）

    南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到麝香鹿。（取自Google藝術與文化網站）

    2023/02/27 17:45

    〔即時新聞／綜合報導〕為紀念南北韓停戰70週年，Google街景揭露兩韓非軍事區 （DMZ）神秘面紗，當地儘管仍佈滿地雷，但經大自然修復已變成「臨危動物之家」，Google發布多張瀕臨絕種生物照片，包含麝香鹿、丹頂鶴、亞洲黑熊、水獺等，專家則認為，當地保存上百種瀕臨絕種生物。

    綜合外媒報導，南北韓非軍事區（DMZ）為兩國從邊界延伸長達250公里處，佔地面積約907平方公里，涵蓋山脈、沼澤到湖泊等多種環境，幾乎相當於紐約市面積的2倍，Google與南韓舒川國家生態研究所、DMZ生態研究所等9個南韓單位合作，以虛擬模式打開DMZ面貌。

    Google藝術與文化網站上不只可以360度欣賞民間出入統治區域景象，還有「臨危動物之家」相簿，讓民眾近距離一窺野生動物生活面貌，DMZ生態研究所長金成浩（Kim Seung-ho，音譯）表示，DMZ代表兩韓悲慘歷史，但對於當地許多野生動物而言就是難得的避風港。

    英國「自然歷史博物館」介紹，DMZ的8個區域內已發現6168個物種，在朝鮮半島267種瀕危物種中，有102個仍存活在當地，包括在全球瀕臨滅絕的丹頂鶴、亞洲黑熊等；DMZ植物園的研究人員也在當地發現稀有蘭花、南韓特有種Patrinia saniculifolia。

    環保倡導者、自然保育人士近年一直呼籲將DMZ列為官方自然保護區，此倡議原在2018年南北韓峰會有望形成，但在兩國隨後的緊張關係下又破局。

    南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到丹頂鶴。（取自Google藝術與文化網站）

    南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到丹頂鶴。（取自Google藝術與文化網站）

    南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到亞洲黑熊。（取自Google藝術與文化網站）

    南北韓非軍事區（DMZ）經歷70年停戰，當地自然景觀豐富，還拍到亞洲黑熊。（取自Google藝術與文化網站）

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