朝鮮半島風雲起？裴洛西今將訪南北韓非軍事區板門店

美國眾院議長裴洛西（上）一行，8/3傍晚結束訪台行程，飛抵韓國。（路透）

2022/08/04 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西在昨天傍晚從台灣出發飛抵韓國首爾，繼續亞洲行，據韓媒釋出的消息，裴洛西今天除了拜訪南韓國會之外，下午將前往南北韓邊境的板門店共同警備區（也稱南北韓非軍事區，JSA）參訪，是否發表對北韓的看法，引發新的關注。

《韓聯社》報導，裴洛西一行今天上午將拜訪韓國國會，與南韓國會議長金振杓、執政黨執政黨國民力量黨鞭權性東和最大在野黨共同民主黨黨鞭樸洪根等人進行會談；下午則將探訪前往北緯38度線的南北韓交界板門店非軍事區。

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綜合媒體報導，南韓尹錫悅在大選期間，被視為親美派，不過，此次裴洛西訪韓卻避而不見，直稱「休假」，媒體推測可能是因顧慮中國。北韓更是偏向中國立場，在裴洛西台灣行期間，發表公開聲明，譴責、反對外部勢力干涉台灣問題。

在南北韓立場瞹眛之際，裴洛西訪38度線，格外受到關注。

板門店位於北緯38度線是南北韓交界處，1953年韓戰結束，聯合國協力下在此簽訂板門店宣言，近年也成南北韓的軍事緩衝區，2019年南韓想開放此區為觀光區，卻衍變成脫北者的天堂，北韓於2020年揚言將再駐紮軍力以防備脫北者。

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