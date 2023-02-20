北韓射600mm「超大火箭彈」！南韓執政黨促擬「斬首金正恩」計畫

2019年北韓試射研發中的600毫米口徑超大型火箭炮。（翻攝朝中社影片）

2023/02/20 22:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕據外媒報導，北韓繼18日發射1枚「火星15」洲際彈道飛彈（ICBM）後，20日清晨又發射2枚短程彈道飛彈。北韓官媒朝中社（KCNA）隨後聲稱，當天發射的是2枚600毫米口徑的「超大型火箭炮彈」，還威脅稱，該武器系統「擁有強大爆炸威力，僅1座多管火箭砲發射器和4枚砲彈，即足以摧毀敵方作戰機場，是令人害怕的戰術核攻擊手段」。

美國與南韓19日在朝鮮半島上空實施聯合演習，高調出動約10架軍機從黃海朝向日本海飛行，是針對北韓前一天試射飛彈的反制措施。

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韓聯社分析認為，北韓此次射彈除了衝著美韓的戰機聯演行動外，還可能針對南韓上週公佈的新版「國防白皮書」時隔6年重新把北韓政權與北韓軍隊列為敵人、美韓將於22日在美國舉行「擴張遏制手段運用演習」（DSC TTX）聯合核武兵棋推演，以及3月中旬舉行美韓大規模聯合軍演等。

南韓執政黨「國民力量黨」黨魁鄭鎮碩表示，南韓有一個「明確選項」來反制北韓繼續發展彈道飛彈和核武器。據韓聯社報導，鄭在一場黨內會議中強調，南韓需要建立狙殺鏈（kill chain）系統加以反制。「狙殺鏈系統」指的是一種先發制人打擊能力，在這種能力下，面對來自北韓迫在眉睫的核攻擊，南韓將試圖對北韓該政權領導層執行「斬首」任務。

北韓2022年12月31日舉行30套新型600mm超大型多管火箭砲「贈送」儀式。（法新社）

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