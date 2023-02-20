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    北韓今晨又射彈 金與正嗆把太平洋變自家靶場

    北韓今晨又試射2枚飛彈，北韓領導人金正恩的胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正透過官媒警告，要把太平洋變成「靶場」，加劇地區的緊張局勢。（美聯社）

    北韓今晨又試射2枚飛彈，北韓領導人金正恩的胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正透過官媒警告，要把太平洋變成「靶場」，加劇地區的緊張局勢。（美聯社）

    2023/02/20 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓今晨又試射2枚飛彈，北韓領導人金正恩的胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正透過官媒警告，要把太平洋變成「靶場」，加劇地區的緊張局勢。

    據《韓聯社》報導，北韓18日才朝日本海發射一枚飛彈，引發各界譴責，南韓及美國於週日也為此進行聯合空中演習。北韓今晨又朝東部海域發射2枚短程彈道飛彈，這也是北韓在48小時內的第二次射彈。今上午金與正也透過北韓官媒朝中社發話，稱北韓將太平洋變成「自家靶場」的頻率，取決於美軍行動的狀況，並稱北韓會讓激化局勢的超級狂徒為之付出代價。

    金與正表示，北韓很清楚美軍在朝鮮半島地區的戰略打擊行動日益活躍。我們正在縝密分析相關行動對國家安全的影響。我們藉此機會重申，只要認定這將給朝方帶來任何直接和間接的擔憂，我們就會予以相應的應對。

    報導指出，這是今年以來金與正第3次在朝中社發表談話。她在談話中駁斥了南韓對北韓18日試射火星-15洲際彈道飛彈（ICBM）的評價，外界認為金與正意在表達，對美國召集聯合國安理會會議，以及在韓美聯合軍演中出動戰略武器的不滿。

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