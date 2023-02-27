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    《暗黑破壞神IV》訪談片赫見「黑松沙士」 網熱議︰美國人也懂喝

    不少台灣玩家注意到，美國《暗黑破壞神IV》遊戲總監薛里（Joe Shely）日前受訪時，竟順手拿出一罐「黑松沙士」飲用。（圖擷取自IGN YouTube）

    不少台灣玩家注意到，美國《暗黑破壞神IV》遊戲總監薛里（Joe Shely）日前受訪時，竟順手拿出一罐「黑松沙士」飲用。（圖擷取自IGN YouTube）

    2023/02/27 16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國遊戲巨頭動視暴雪（Activision Blizzard）日前公開旗下大作《暗黑破壞神IV》公測消息與開場動畫，對此，全球知名遊戲媒體《IGN》也邀請遊戲總監進行相關採訪，不過在雙方訪談影片中，有不少台灣玩家意外注意到，遊戲總監竟在受訪時順手拿出一罐「黑松沙士」飲用。

    知名遊戲媒體《IGN》於19日在官方YouTube頻道上發布《暗黑破壞神IV》遊戲總監薛里（Joe Shely）的採訪畫面。從影片中可以看到，主持人與薛里熱絡談論著，有關《暗黑破壞神IV》在開放公測後，對於遊戲正式發售和往後發展的影響。

    而訪談到一半時，薛里順手拿起一罐紅色包裝的飲料解渴，上面的4個中文字意外吸引不少網友注意，而眼尖的台灣網友則發現，薛里手上的那罐飲料，其實正是台灣特有、出產多年的易開罐飲料「黑松沙士」。而這段畫面曝光後，引起許多台灣網友的熱議。

    不少台灣網友紛紛表示，「他喝的是感冒藥」、「黑松沙士征服宇宙」、「黑松該合作贊助了吧？」、「遊戲又黑又殺，才能賣得好」、「沒想到美國也有人懂喝黑松沙士」、「台灣的可樂，但是我還是喜歡可樂」、「身為暗黑的總監，親身體驗暗黑的東西也是理所當然的」。

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