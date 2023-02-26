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    德國總理訪印度 莫迪：願助調停俄烏戰爭

    印度總理莫迪（右）昨天向來訪的德國總理蕭茲（左）表示，印度願協助居中調停俄烏戰爭；蕭茲則重申在聯合國場合表明立場的重要性。（美聯社）

    印度總理莫迪（右）昨天向來訪的德國總理蕭茲（左）表示，印度願協助居中調停俄烏戰爭；蕭茲則重申在聯合國場合表明立場的重要性。（美聯社）

    2023/02/26 17:13

    〔中央社〕印度總理莫迪昨天向來訪的德國總理蕭茲表示，印度願協助居中調停俄烏戰爭；蕭茲則重申在聯合國場合表明立場的重要性。

    蕭茲（Olaf Scholz）早在2012年擔任漢堡（Hamburg）市長時，就曾訪問印度。他昨天首度以總理身分訪問印度，在新德里拜會莫迪（Narendra Modi）。

    莫迪在會後聯合記者會上說，與蕭茲「詳細」討論了雙邊、區域以及國際議題。

    他表示，烏克蘭戰事的衝擊影響全球，特別是開發中國家，印度與德國對此都同感關切，並同意唯有透過各方的「共同努力」才能解決。

    莫迪說：「自俄烏開戰以來，印度即堅持以對話及外交手段來化解衝突，印度隨時準備為和平程序作出貢獻。」

    他指出，國際環境不斷改變，印德關係也需與時俱進，從過往的文化、貿易等層面，擴大至綠能、氣候變遷、安全與防衛等領域，包括跨境反恐與對抗分離主義。

    另一方面，蕭茲指出，烏克蘭戰事造成龐大破壞與損失，違反「不應以暴力手段改變國界」的基本原則，「因此我們在聯合國明確表明立場，也是很重要的。」

    蕭茲的言論似乎是希望印度在俄烏戰事上明確選邊。

    面對印度媒體相關詢問，印度外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）昨天下午在另一場記者會上說明，印度與包括德國在內的許多國家，對於各自在聯合國的立場都相互理解。

    卡瓦特拉補充，印度採取的立場，兼顧了「原則」與「各自利益」。

    俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，但新德里長年與莫斯科維持密切的軍事、科技合作關係，因此在與俄烏戰爭中一直試圖保持「中立」，具體作法是在聯合國相關表決都投棄權票，也不曾點名譴責俄羅斯。

    西方國家正協助印度脫離在國防設備上對俄羅斯的依賴。印度媒體報導，德國有意協助印度生產6艘傳統潛艦，以因應中國在印度洋一帶的日趨活躍，而蕭茲此次來訪，應會與莫迪談及此事。

    蕭茲結束新德里行程，今天南下科技大城班加羅爾（Bengaluru），參觀在當地投資的德國公司。據蕭茲表示，目前有1800家德國公司在印度營運。（編輯：馮昭）1120226

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