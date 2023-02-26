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    雜交品種「超級豬」生存能力強 恐嚴重破壞美國生態環境

    雜交的「超級豬」在加拿大氾濫後，正大舉進逼美國。（美聯社）

    雜交的「超級豬」在加拿大氾濫後，正大舉進逼美國。（美聯社）

    2023/02/26 15:17

    ［編譯陳成良／綜合報導］野生動物專家警告，野豬和家豬的雜交品種「超級豬」（Super pigs）肆虐加拿大後，正大舉進逼美國，恐對生態環境造成嚴重破壞。

    據《福斯新聞網》（Fox News）報導，加拿大的超級豬是一種體型巨大的動物，牠們絕頂聰明，非常難以捉摸，透過在雪下挖掘地道，能夠在寒冷的氣候中生存。這種動物正在準備進入美國北部。

    「超級豬」起源於加拿大農場主在上世紀80年代雜交歐洲野豬和普通家豬培育而成，體型龐大，能提供更多的肉。不過當這些豬隻闖入野外環境後，問題就產生了，因為體型越大的豬，在寒冷的環境下更容易生存。超級豬也非常聰明，學會各種在酷寒環境下生存的方法，例如在雪中挖洞以維持體溫。

    估計超級豬肆虐範圍已廣達62萬平方英里，對於這些地區的本地物種來說，這個問題非常可怕，因為這些野豬幾乎以任何東西為食，不僅會吃掉白尾鹿，而且會吃掉任何與牠們相遇的東西，甚至包括小鳥。

    超級豬會破壞農作物和自然環境、入侵城市以及讓水質變差，並且攜帶傳染病病原體，傳播疾病給人類、牲畜、寵物與野生動物。專家預測豬隻將從加拿大入侵美國，由於豬隻的數量不斷增加，因此牠們會往南遷徙並帶來負面影響

    加拿大薩斯喀徹溫大學動物與家禽科學系助理教授布魯克斯（Ryan Brook）直指，超級豬是「世界上最糟的外來入侵大型哺乳類動物之一」。他表示，超級豬因體型大且擁有高智慧，而成為燙手山芋，越早減少數量越好，因為若不迅速地解決超級豬的問題，自然環境將遭到嚴重破壞。

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