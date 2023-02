驚悚！洗車員工「馬路上」擦車 遭後方轎車撞上噴飛慘死

2023/02/26 00:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約布朗克斯區(Bronx)19日發生恐怖車禍,47歲洗車場員工菲利克斯(Felix Bontia)當時在道路上幫客人擦車,不料遭後方一輛高速行駛的汽車撞上身亡,驚悚瞬間全被一旁監視器給錄下。

綜合外媒報導,19日凌晨一輛汽車洗完車後,駕駛隨後便把車往前開停在了公車道上,接著菲利克斯也跟著出來準備擦車。從畫面中能發現,菲利克斯開始擦車後不久,就遭到後方另一輛轎車高速撞上,當場噴飛出去,緊急送醫後仍宣告不治,剛洗好車的駕駛則因撞擊受到輕傷,到院檢查後並無大礙。

報導指出,肇事女駕駛以及副駕的女乘客在事故後又開了一小段距離,隨後便棄車逃逸。目前警方仍在追查她們的下落。

FATAL HIT & RUN -- **WARNING-GRAPHIC VIDEO** Car wash worker was killed when Ford Escape w/Georgia tags slammed into Toyota RAV4 the 54yo man was polishing. @NYPDnews says it happened at 5:23am Sun. on Webster Ave. in Claremont Bronx. 2 women from Ford fled on foot. #1010WINS pic.twitter.com/3MigqMdTBK