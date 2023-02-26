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    驚悚！洗車員工「馬路上」擦車 遭後方轎車撞上噴飛慘死

    美國布朗克斯區（Bronx）一名洗車員在道路上的公車道上擦車，隨後被後方高速行駛的轎車撞上，送醫後不治。（擷取自推特）

    美國布朗克斯區（Bronx）一名洗車員在道路上的公車道上擦車，隨後被後方高速行駛的轎車撞上，送醫後不治。（擷取自推特）

    2023/02/26 00:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布朗克斯區（Bronx）19日發生恐怖車禍，47歲洗車場員工菲利克斯（Felix Bontia）當時在道路上幫客人擦車，不料遭後方一輛高速行駛的汽車撞上身亡，驚悚瞬間全被一旁監視器給錄下。

    綜合外媒報導，19日凌晨一輛汽車洗完車後，駕駛隨後便把車往前開停在了公車道上，接著菲利克斯也跟著出來準備擦車。從畫面中能發現，菲利克斯開始擦車後不久，就遭到後方另一輛轎車高速撞上，當場噴飛出去，緊急送醫後仍宣告不治，剛洗好車的駕駛則因撞擊受到輕傷，到院檢查後並無大礙。

    報導指出，肇事女駕駛以及副駕的女乘客在事故後又開了一小段距離，隨後便棄車逃逸。目前警方仍在追查她們的下落。

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