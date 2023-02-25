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    美國知名律師被控謀殺妻兒 承認謊報案發行蹤

    美國南卡羅來納州知名律師梅鐸克被控謀殺妻兒，他今天出庭作證時承認向調查人員謊報謀殺案發生當晚行蹤，但否認犯案。（美聯社）

    美國南卡羅來納州知名律師梅鐸克被控謀殺妻兒，他今天出庭作證時承認向調查人員謊報謀殺案發生當晚行蹤，但否認犯案。（美聯社）

    2023/02/25 20:22

    〔中央社〕美國南卡羅來納州知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）被控謀殺妻兒，他今天出庭作證時承認向調查人員謊報謀殺案發生當晚行蹤，但否認犯案。

    路透社報導，這件備受矚目的案件審判進入第4週，梅鐸克出庭作證表示，他沒有射殺52歲的妻子瑪姬（Maggie）和22歲的小兒子保羅（Paul）。

    2021年6月7日，梅鐸克向警方報案，歇斯底里地說發現妻兒陳屍在南卡羅來納州自家狩獵莊園。

    梅鐸克回答他的辯護律師葛里芬（Jim Griffin）提問時說：「我從未對我的妻子或兒子開槍。他們中槍時，我人根本不在保羅和瑪姬身邊。」

    進行約2小時交叉詰問後，法官宣布休庭。期間首席檢察官將重點放在梅鐸克的金融犯罪上，顯然是為了建立他不誠實的形象。檢方將於明天繼續訊問。

    梅鐸克出身法律世家，家族於1910年在南卡漢普頓郡（Hampton County）成立第一間律師事務所開始，在南卡南部逐步擴張勢力。該律師事務所後來發展成規模龐大、實力雄厚。

    他去年7月被大陪審團以兩項謀殺罪和兩項持有與槍擊案有關的武器罪起訴。他拒不認罪。

    美國媒體VOX報導，在這起謀殺案發生之前，南卡曾發生過幾起懸而未決的命案似乎都和梅鐸克一家有關，包括2015年高中生史密斯（Stephen Smith）被發現陳屍道路，傳言梅鐸克的大兒子巴斯特（Buster）和弟弟保羅牽扯其中。

    2018年梅鐸克家中老管家沙特菲德（Gloria Satterfield）頭部受重傷後因併發症死亡；2019年，保羅疑似在派對狂歡後駕船撞橋，警方一週後發現搭船者畢治（Mallory Beach）的屍體。

    報導指出，這幾起命案後來都因梅鐸克家族的勢力介入至今成謎。

    檢方表示，梅鐸克殺害妻兒是為了博取同情，並分散外界對他一連串金融犯罪的注意力。梅鐸克的律師則表示，檢方提出的動機並不合理。

    梅鐸克承認竊取客戶和律師事務所合夥人的資金，並將一切罪行歸咎於他對鴉片類藥物成癮，需要錢買藥。他表示在約20年前膝蓋手術後開始服用鴉片類藥物，曾多次尋求幫助，包括自2017年以來3次前往戒毒所。

    他說：「我苦於毒癮很多年，花了很多錢買藥。」

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