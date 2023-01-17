與妻成婚一週年遊墨西哥慶祝 美國律師離奇自4樓摔下喪命

美國33歲律師布萊爾與妻子結婚一週年，兩人到墨西哥旅遊慶祝，孰料竟從4樓墜樓死亡；墨西哥警方認為此案是意外事故，但家屬認為此案應屬兇殺。（翻攝募款頁面）

2023/01/17 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國33歲律師布萊爾（Elliot Blair）與妻子結婚一週年，兩人到墨西哥旅遊慶祝，孰料竟從4樓墜樓死亡；墨西哥警方認為此案是意外事故，但家屬認為此案應屬兇殺，美國已有眾議員介入協助家屬釐清真相。

綜合外媒報導，布萊爾出身加州，與妻子金（Kim）甜蜜成婚滿一週年，兩人到墨西哥度假勝地羅薩里多海邊度假，入住一間有水療設備的渡假村；豈料，旅行途中，布萊爾在14日凌晨1時15分從渡假村4樓房間墜樓，被度假村人員發現而報警。針對布萊爾的死亡，墨西哥警方認為，他是因為喝醉才摔下樓，將此案歸因於意外事故。

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然而，家屬持不同看法，認為布萊爾分明是遭到謀殺；美國加州民主黨眾議員柯雷亞（Lou Correa）辦公室聲明，目前已經介入協助布萊爾家屬，希望可以查明事情真相，下加州總檢察長辦公室也已經介入調查。有媒體在15日試圖聯繫墨西哥當局與布萊爾家屬的律師，不過都沒有得到回應。

布萊爾的親友對此感到悲痛；布萊爾的同事羅德里格斯（Annie Rodriguez）為他發起募捐，希望可以協助金把丈夫的遺體運回美國，並完成一切繁瑣的法律程序。羅德里格斯敘述，布萊爾是一位富有同理心的律師，自2017年起與金一直以公設辯護人身分服務，致力幫助弱勢者，他在公設辯護人辦公室和奧蘭治縣地方檢察官辦公室都受到尊重，與金鶼鰈情深，如今布萊爾的逝世讓金的心都碎了。

美國33歲律師布萊爾與妻子結婚一週年，兩人到墨西哥旅遊慶祝，孰料竟從4樓墜樓死亡；墨西哥警方認為此案是意外事故，但家屬認為此案應屬兇殺。（翻攝募款頁面）

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