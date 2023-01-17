為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    與妻成婚一週年遊墨西哥慶祝 美國律師離奇自4樓摔下喪命

    美國33歲律師布萊爾與妻子結婚一週年，兩人到墨西哥旅遊慶祝，孰料竟從4樓墜樓死亡；墨西哥警方認為此案是意外事故，但家屬認為此案應屬兇殺。（翻攝募款頁面）

    美國33歲律師布萊爾與妻子結婚一週年，兩人到墨西哥旅遊慶祝，孰料竟從4樓墜樓死亡；墨西哥警方認為此案是意外事故，但家屬認為此案應屬兇殺。（翻攝募款頁面）

    2023/01/17 14:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國33歲律師布萊爾（Elliot Blair）與妻子結婚一週年，兩人到墨西哥旅遊慶祝，孰料竟從4樓墜樓死亡；墨西哥警方認為此案是意外事故，但家屬認為此案應屬兇殺，美國已有眾議員介入協助家屬釐清真相。

    綜合外媒報導，布萊爾出身加州，與妻子金（Kim）甜蜜成婚滿一週年，兩人到墨西哥度假勝地羅薩里多海邊度假，入住一間有水療設備的渡假村；豈料，旅行途中，布萊爾在14日凌晨1時15分從渡假村4樓房間墜樓，被度假村人員發現而報警。針對布萊爾的死亡，墨西哥警方認為，他是因為喝醉才摔下樓，將此案歸因於意外事故。

    然而，家屬持不同看法，認為布萊爾分明是遭到謀殺；美國加州民主黨眾議員柯雷亞（Lou Correa）辦公室聲明，目前已經介入協助布萊爾家屬，希望可以查明事情真相，下加州總檢察長辦公室也已經介入調查。有媒體在15日試圖聯繫墨西哥當局與布萊爾家屬的律師，不過都沒有得到回應。

    布萊爾的親友對此感到悲痛；布萊爾的同事羅德里格斯（Annie Rodriguez）為他發起募捐，希望可以協助金把丈夫的遺體運回美國，並完成一切繁瑣的法律程序。羅德里格斯敘述，布萊爾是一位富有同理心的律師，自2017年起與金一直以公設辯護人身分服務，致力幫助弱勢者，他在公設辯護人辦公室和奧蘭治縣地方檢察官辦公室都受到尊重，與金鶼鰈情深，如今布萊爾的逝世讓金的心都碎了。

    美國33歲律師布萊爾與妻子結婚一週年，兩人到墨西哥旅遊慶祝，孰料竟從4樓墜樓死亡；墨西哥警方認為此案是意外事故，但家屬認為此案應屬兇殺。（翻攝募款頁面）

    美國33歲律師布萊爾與妻子結婚一週年，兩人到墨西哥旅遊慶祝，孰料竟從4樓墜樓死亡；墨西哥警方認為此案是意外事故，但家屬認為此案應屬兇殺。（翻攝募款頁面）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓平壤今召開最高人民會議 金正恩是否出席引關注
    2023/01/17 10:18

    北韓平壤今召開最高人民會議 金正恩是否出席引關注
    美售我火山布雷系統》 駁地雷島說 陸軍：謠言徒令敵人竊喜
    2023/01/17 05:30

    美售我火山布雷系統》 駁地雷島說 陸軍：謠言徒令敵人竊喜

    江詩丹頓全新腕錶 薈萃東西方藝術之美
    美阿拉斯加犬森林散步 遭獵人誤認土狼射殺
    2023/01/16 17:55

    美阿拉斯加犬森林散步 遭獵人誤認土狼射殺
    日經：中國在AI研究領域絕對是世界冠軍
    2023/01/16 10:38

    日經：中國在AI研究領域絕對是世界冠軍

    肉品專家黑橋牌帶你品嚐年味
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播