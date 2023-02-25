菲律賓人民革命37年後小馬可仕掌權 上千人再上街頭

今天在乙沙大道的人民力量紀念碑旁，數十個菲律賓民間團體聚集紀念推翻馬可仕戒嚴統治，並要求小馬可仕傾聽民意，促成和平，拒絕戰爭及專制再起。。（歐新社）

2023/02/25 18:27

〔中央社〕37年前的今天，菲律賓人民不流血推翻馬可仕政權，但這名獨裁統治者之子小馬可仕去年當選總統，上千名菲國民眾今天上街頭訴求人權和反專制再起，並期待政府改善人民生計。

1986年2月22日，數百萬菲律賓人在天主教會號召下齊聚乙沙大道（EDSA），以肉身抵擋坦克和軍隊，並於25日不流血推翻執政20年的前總統馬可仕（Ferdinand Marcos），被稱為「人民力量革命」。

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時隔多年，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年以壓倒性票數當選總統，帶領馬可仕家族重回菲國總統府馬拉坎南宮（Malacanan Palace）。

今天在乙沙大道的人民力量紀念碑旁，數十個民間團體聚集紀念推翻馬可仕戒嚴統治，並要求小馬可仕傾聽民意，促成和平，拒絕戰爭及專制再起。

宗教團體「同一信仰 同一國家 同聲共氣」（One Faith One Nation One Voice）成員魯達斯（Lisa Ruedas）修女說：「正值人民力量革命37週年之際，我們呼籲政府藉由重啟和談與協商實現真正的持久和平。」

她表示，希望小馬可仕政府重啟與菲律賓共產黨和談。「我們向軍國主義、無差別攻擊和所有違反人道主義的行為說不。我們要求尊重人權並解決菲律賓內亂和武裝衝突的根源。我們要求恢復和談。」

另外，魯達斯告訴中央社：「我們菲律賓人民的處境，尤其是弱勢群體、極弱勢群體和那些最窮的人，越來越窮。」

她呼籲小馬可仕政府將目光放在工人和農民身上，「人們要求擁有耕地、充足的住房、免費教育和公共衛生服務。我們要求政府採取行動」。

參加示威的國際海外菲勞聯盟「移工國際」（Migrante International）成員維琪（Vicky）說，因為政府沒有提供充足的工作機會，菲律賓人被迫到海外當家務勞工或清潔工。這些勞工權益未受保護，只是被商品化，成為政府財源。

她表示，菲律賓人不想離開家人到國外工作，希望政府改變勞務輸出政策，並停止推動強制儲備軍人訓練（ROTC），聚焦在教育、住房、工作機會等人民基本需求上。

維琪也說，他們呼籲小馬可仕政府停止讓美國在菲律賓基地興建軍事設施，因為美國「只是在剝削菲律賓人民，只是利用菲律賓的設施或基地來實現他們的戰爭計畫，這對菲律賓人民沒有任何好處」。

針對人民力量革命屆滿37週年，小馬可仕在臉書發表訊息說：「當我們回顧我們歷史上分裂菲律賓人民的時期之際，我與這個國家同在，銘記那些苦難時刻，以及我們如何團結一致走出來，成為更強大的國家。」

他表示：「我再次向具有不同政治信念者伸出和解之手，（我們）齊心協力打造更美好的社會，一個追求進步與和平及讓所有菲律賓人過上更好生活的社會。」

在菲律賓馬尼拉奎松市的 EDSA 人民力量紀念碑，一名菲律賓活動家在抗議活動中舉著標語。（路透）

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