菲總統小馬可仕：一旦台海衝突「很難想像我們不被捲入」

菲律賓總統小馬可仕表示，一旦台海衝突，菲國很難獨善其身。（法新社檔案照）

2023/02/12 19:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）12日接受《日經亞洲》獨家專訪指出，由於菲律賓與台灣地理位置相近，一旦台海發生衝突，「很難想像」菲國不被捲入。他也強調，與美、日強化關係並非針對中國，因為菲國的外交政策主張和平，未來的決策將視是否對國家有所助益。

小馬可仕是在結束5天訪日行程後接受專訪。他指出，「當我們看著區域內的情況，特別是台海緊張，我們可以發現光是從地理位置來看，一旦台海有衝突，很難想像菲律賓不會被捲入。只有任一方有動作，我們就會被捲入衝突。」

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小馬可仕提到，從他的家鄉、菲國北部北伊羅戈省搭乘飛機，僅需40分鐘就能抵達台灣高雄市，「我感覺我們幾乎就是身在前線。」他表示，倘若台海有事，菲國總統的第一要務就是確保在台15萬菲國公民的安危，「至於採取軍事回應，嗯，這真的得看情況是如何演變到那一步。」

他強調，菲國的外交政策致力於和平，並以國家利益為考量，「我們必須考慮怎麼做對菲律賓才是有好處的。」他主張「亞洲中心」（Asian centrality），指區域的未來「將由區域內國家決定，而非外在勢力」，歧見應該透過外交、而非軍事解決，「我誠摯地相信，沒人想走向戰爭。我們必須繼續建議及勸告有關各方展現克制力。」

小馬可仕此次訪日，與日相岸田文雄談及擴大安全保障合作，以落實「自由開放的印度－太平洋」。為了讓日本自衛隊在菲國境內執行人道支援和救災活動更為順暢，雙方簽署救災協議，咸認是為將來簽署「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement）鋪路。

在專訪中，小馬可仕也透露，「（軍隊互訪協定）當然正在研究中，且雙方已簽署針對某些領域的協議。」他坦言，「區域內的氣氛正緩慢升高，作為回應，我們也必須更果斷地確認我們有適當地防衛我們的領土。」

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