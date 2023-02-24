日本動物園驚見「河馬握壽司」 園方曝真相：不是活的……

日本廣島市安佐動物公園貼出這張照片，畫面中的河馬背上堆積著厚厚的白雪，被戲稱是「河馬握壽司」，不過，園方透露，其實這頭河馬是園內的裝置藝術，不是活的。（翻攝自推特）

2023/02/24 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕寒流讓日本許多地方下大雪，廣島市的安佐動物公園日前上網分享照片，一隻侏儒河馬被一層厚厚的白雪覆蓋，遠看就像是個「河馬握壽司」，吸引不少網友討論。

從安佐動物公園在推特分享的照片中能發現，侏儒河馬身上蓋上厚厚白雪，從多個角度來看都像是被翻過來的握壽司，許多網友不禁好奇，「河馬難道不冷嗎？」不過園方透露，其實這只是園內的一個裝置藝術，並不是真實的河馬。到了傍晚後，河馬身上的雪也開始慢慢融化。

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照片曝光後吸引許多網友熱議，紛紛留言說，「好像真的！」、「看起來滿可愛的」、「很逼真的創作」、「本來真的很擔心河馬怕冷XD」、「河馬壽司看起來很美味」、「活河馬有辦法這麼耐寒嗎？」

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