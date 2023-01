驚悚瞬間！河馬爆氣狂追小船 駕駛「神反應」秒催油門脫逃

2023/01/07 20:54

〔即時新聞/綜合報導〕在野外靠近野生動物要更加小心!國外網友分享一段影片,只見一艘載滿遊客的小船遇到一隻野生河馬逼近,眼看整艘船就快被河馬追上,幸好最後小船駕駛緊急催油門加速才得以逃脫,整個驚悚過程全被錄下。

網友@30sectips在推特PO影片,一群遊客搭著小船,不少人拿起手機拍攝大自然美景,然而畫面中出現一隻河馬,隨後開始加速靠近小船,怒氣衝衝狂追,駕駛見狀立刻將油門催到底,才終於讓河馬放棄追擊。

影片曝光後,許多網友都替船上遊客捏一把冷汗,紛紛留言說,「太可怕」、「駕駛太神了」、「野生河馬真的兇」、「可能是船隻後方的螺旋槳傷到河馬了」、「超級驚險」、「生死一瞬間」。

其實,去年12月也發生過河馬攻擊人案例,烏干達2歲男童在住家附近的湖邊玩耍,遭到野生河馬張大嘴咬住,幸好附近民眾及時發現,將河馬趕走,才沒有釀成悲劇。

該篇報導也提醒,河馬是相當致命的大型哺乳動物,每年在非洲平均殺死500人,牠們不僅好鬥,還有著鋒利的牙齒,而破千公斤的體重也能輕易的將人壓死。

Although accurate numbers are hard to come by, lore has it that hippos kill more people each year than lions, elephants, leopards, buffaloes and rhinos combined. Don't get close! pic.twitter.com/cc7EbQHs4j