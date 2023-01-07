驚悚瞬間！河馬爆氣狂追小船 駕駛「神反應」秒催油門脫逃

河馬暴怒追逐小船的驚悚瞬間，全被網友紀錄下來。（圖擷取自推特）

2023/01/07 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕在野外靠近野生動物要更加小心！國外網友分享一段影片，只見一艘載滿遊客的小船遇到一隻野生河馬逼近，眼看整艘船就快被河馬追上，幸好最後小船駕駛緊急催油門加速才得以逃脫，整個驚悚過程全被錄下。

網友@30sectips在推特PO影片，一群遊客搭著小船，不少人拿起手機拍攝大自然美景，然而畫面中出現一隻河馬，隨後開始加速靠近小船，怒氣衝衝狂追，駕駛見狀立刻將油門催到底，才終於讓河馬放棄追擊。

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影片曝光後，許多網友都替船上遊客捏一把冷汗，紛紛留言說，「太可怕」、「駕駛太神了」、「野生河馬真的兇」、「可能是船隻後方的螺旋槳傷到河馬了」、「超級驚險」、「生死一瞬間」。

其實，去年12月也發生過河馬攻擊人案例，烏干達2歲男童在住家附近的湖邊玩耍，遭到野生河馬張大嘴咬住，幸好附近民眾及時發現，將河馬趕走，才沒有釀成悲劇。

該篇報導也提醒，河馬是相當致命的大型哺乳動物，每年在非洲平均殺死500人，牠們不僅好鬥，還有著鋒利的牙齒，而破千公斤的體重也能輕易的將人壓死。

Although accurate numbers are hard to come by, lore has it that hippos kill more people each year than lions, elephants, leopards, buffaloes and rhinos combined. Don't get close! pic.twitter.com/cc7EbQHs4j — Hidden Tips （@30sectips） January 3, 2023

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