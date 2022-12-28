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    畫面曝光！野豹闖村莊飛撲車輛 村民15傷

    印度喬爾哈特（Jorhat）出現野豹隨機攻擊當地民眾。（圖擷取自推特）

    印度喬爾哈特（Jorhat）出現野豹隨機攻擊當地民眾。（圖擷取自推特）

    2022/12/28 23:50

    〔即時新聞／綜合報導〕印度阿薩姆邦喬爾哈特（Jorhat）26日發生野豹攻擊人事件，一隻野豹闖進當地村莊後，開始朝民眾進行無差別攻擊，另外飛撲攻擊車輛的驚悚瞬間也全被民眾錄下，這起事件一共造成15人受傷，最後經過2天尋找成功捕捉到這頭凶狠的野豹。

    綜合外媒報導，這隻野豹闖入村莊後就開始朝民眾攻擊，從推特上流傳的畫面能發現，野豹一下闖民宅的院子內，一下又直接跳過圍欄撲到一旁經過的車子上，幸好當時車窗有關上，才沒有釀成嚴重後果。

    當地官員透露，整起事件共造成15人受傷，當中有3人為森林單位的工作人員，目前都已經到附近醫院進行治療，並沒有出現嚴重傷勢。地方動保人員在經過2天的尋找後，成功捕捉到這隻攻擊人的野豹，後續將進行適當處置。至於野豹突然闖入村莊攻擊人的原因，目前仍待相關單位調查。

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