2歲男童湖邊險遭河馬「活吞」！ 村民撿石塊攻擊成功逼退

2022/12/16 20:04

〔即時新聞/綜合報導〕烏干達1名2歲男童保羅(Paul Iga)11日在住家附近的湖邊玩耍時,竟遭到一隻野生的河馬張大嘴咬住準備吞下肚,附近民眾發現後及時朝河馬丟石塊,最後河馬果真將保羅吐了出來,沒有釀成死亡悲劇。

綜合外媒報導,保羅當時在住家附近的愛德華湖(Lake Edward)旁玩耍,不料一隻河馬突然靠近他,隨後一口就將保羅咬住,並準備將他吞下肚。一旁民眾見狀後立刻撿起地上石塊丟向河馬,最後也成功奏效,河馬把吞了一半的保羅吐出來,最後消失在水中。

當地警方表示,這是第一起野生河馬離開愛德華湖攻擊人類的事件,同時也提醒當地居民要對河馬有所警惕。

報導中也指出,河馬是相當致命的大型哺乳動物,每年在非洲平均殺死500人,牠們不僅好鬥還有著鋒利的牙齒,而破千公斤的體重也能輕易的將人壓死。儘管河馬主要吃素,但牠們極具攻擊性和領土意識。

The territorial police in Katwe – Kabatoro, in Kasese, registered an incident of a hippo attack, after it grabbed a two year old boy, identified as Iga Paul, from the head and swallowed half of his body. The victim was attacked on the 04.12.2022.https://t.co/v1rdAEsBZP pic.twitter.com/pE8vj61JMW