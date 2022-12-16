2歲男童湖邊險遭河馬「活吞」！ 村民撿石塊攻擊成功逼退
〔即時新聞／綜合報導〕烏干達1名2歲男童保羅（Paul Iga）11日在住家附近的湖邊玩耍時，竟遭到一隻野生的河馬張大嘴咬住準備吞下肚，附近民眾發現後及時朝河馬丟石塊，最後河馬果真將保羅吐了出來，沒有釀成死亡悲劇。
綜合外媒報導，保羅當時在住家附近的愛德華湖（Lake Edward）旁玩耍，不料一隻河馬突然靠近他，隨後一口就將保羅咬住，並準備將他吞下肚。一旁民眾見狀後立刻撿起地上石塊丟向河馬，最後也成功奏效，河馬把吞了一半的保羅吐出來，最後消失在水中。
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當地警方表示，這是第一起野生河馬離開愛德華湖攻擊人類的事件，同時也提醒當地居民要對河馬有所警惕。
報導中也指出，河馬是相當致命的大型哺乳動物，每年在非洲平均殺死500人，牠們不僅好鬥還有著鋒利的牙齒，而破千公斤的體重也能輕易的將人壓死。儘管河馬主要吃素，但牠們極具攻擊性和領土意識。
The territorial police in Katwe – Kabatoro, in Kasese, registered an incident of a hippo attack, after it grabbed a two year old boy, identified as Iga Paul, from the head and swallowed half of his body. The victim was attacked on the 04.12.2022.https://t.co/v1rdAEsBZP pic.twitter.com/pE8vj61JMW— Uganda Police Force （@PoliceUg） December 12, 2022