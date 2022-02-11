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    獨木舟觀光撞河馬群 導遊勇救同事反遭拋甩啃咬被迫截肢

    在辛巴威擔任導遊的保羅為了救被河馬攻擊翻船的同事，結果自己左手截肢。示意圖。（法新社）

    在辛巴威擔任導遊的保羅為了救被河馬攻擊翻船的同事，結果自己左手截肢。示意圖。（法新社）

    2022/02/11 14:12

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲最致命的動物並非有「萬獸之王」之稱的獅子，而是巨大的河馬；在辛巴威擔任導遊的保羅（Paul Templer）是一名獸口餘生的倖存者，事發當天，他和同事帶著遊客用獨木舟觀光，同事的獨木舟被河馬撞翻，保羅上前搭救，結果自己被河馬咬住狠嚼，同事最後淹死，保羅則失去了左臂。

    保羅接受《7news》採訪，回憶那場改變人生的劫難；1996年，有6年導遊經驗的他和同事划獨木舟帶觀光客在尚比西河觀光，一行7艘獨木舟中，3艘載運觀光客，另外4艘由保羅與其他同事控制。旅途起初相當順利，途中遇到大約12隻河馬在休憩，導遊們都知道河馬的危險性，因此在觀賞期間與牠們保持了一定的距離。

    異變橫生，同事伊凡斯（Evans）的獨木舟偏離了航道，進入了更深的水域，一隻巨大的公河馬便朝伊凡斯發起兇猛衝撞，獨木舟被撞飛約1公尺高，伊凡斯則被甩進河中。目擊了這一切的保羅馬上要求載著觀光客的獨木舟遠離，他自己划船過去救人，然而就在伊凡斯差點抓住他的手時，河馬發動了第二次攻擊。

    「水花像爆炸一樣，一切突然黑了下來，我覺得自己好像被困在一個黑暗潮濕的地方，我伸手摸到河馬鼻子上的毛，這才發現自己在哪裡」；河馬將保羅吞進嘴裡，他描述，河馬的嘴濕黏又臭，為了求生，保羅抓住河馬的獠牙掙扎，但這隻猛獸沒打算放過他，把保羅像隻破布娃娃般地扔到空中再一口狠咬，這樣鮮血橫飛的虐殺與抵抗重複了數次。

    所幸，同事麥克（Mike）發揮超常勇氣，在河馬又一次咬住保羅前把人搶了回來，河馬最後也放棄了追擊；在8個小時的車程後，保羅終於被送到醫院救治，他全身有38處咬傷，左臂肘部以下幾乎被碾成肉醬，肺部也被河馬獠牙刺穿，保羅最終被迫截去整條左臂，伊凡斯則在事發2日後被人發現遺體，死因是溺斃。

    截肢對保羅的心理造成嚴重傷害，但醫師鼓勵他重拾勇氣，如今的保羅已不再是導遊，他轉職成講者，透過演講分享自己的勵志求生故事，「好事壞事總是會發生，唯一肯定的是，我們擁有如何看待、處理事情的決定權，沒有人能奪走這個決定權，而我認為這是河馬教會我的」。

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