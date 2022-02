獨木舟觀光撞河馬群 導遊勇救同事反遭拋甩啃咬被迫截肢

2022/02/11 14:12

〔即時新聞/綜合報導〕非洲最致命的動物並非有「萬獸之王」之稱的獅子,而是巨大的河馬;在辛巴威擔任導遊的保羅(Paul Templer)是一名獸口餘生的倖存者,事發當天,他和同事帶著遊客用獨木舟觀光,同事的獨木舟被河馬撞翻,保羅上前搭救,結果自己被河馬咬住狠嚼,同事最後淹死,保羅則失去了左臂。

保羅接受《7news》採訪,回憶那場改變人生的劫難;1996年,有6年導遊經驗的他和同事划獨木舟帶觀光客在尚比西河觀光,一行7艘獨木舟中,3艘載運觀光客,另外4艘由保羅與其他同事控制。旅途起初相當順利,途中遇到大約12隻河馬在休憩,導遊們都知道河馬的危險性,因此在觀賞期間與牠們保持了一定的距離。

異變橫生,同事伊凡斯(Evans)的獨木舟偏離了航道,進入了更深的水域,一隻巨大的公河馬便朝伊凡斯發起兇猛衝撞,獨木舟被撞飛約1公尺高,伊凡斯則被甩進河中。目擊了這一切的保羅馬上要求載著觀光客的獨木舟遠離,他自己划船過去救人,然而就在伊凡斯差點抓住他的手時,河馬發動了第二次攻擊。

「水花像爆炸一樣,一切突然黑了下來,我覺得自己好像被困在一個黑暗潮濕的地方,我伸手摸到河馬鼻子上的毛,這才發現自己在哪裡」;河馬將保羅吞進嘴裡,他描述,河馬的嘴濕黏又臭,為了求生,保羅抓住河馬的獠牙掙扎,但這隻猛獸沒打算放過他,把保羅像隻破布娃娃般地扔到空中再一口狠咬,這樣鮮血橫飛的虐殺與抵抗重複了數次。

所幸,同事麥克(Mike)發揮超常勇氣,在河馬又一次咬住保羅前把人搶了回來,河馬最後也放棄了追擊;在8個小時的車程後,保羅終於被送到醫院救治,他全身有38處咬傷,左臂肘部以下幾乎被碾成肉醬,肺部也被河馬獠牙刺穿,保羅最終被迫截去整條左臂,伊凡斯則在事發2日後被人發現遺體,死因是溺斃。

截肢對保羅的心理造成嚴重傷害,但醫師鼓勵他重拾勇氣,如今的保羅已不再是導遊,他轉職成講者,透過演講分享自己的勵志求生故事,「好事壞事總是會發生,唯一肯定的是,我們擁有如何看待、處理事情的決定權,沒有人能奪走這個決定權,而我認為這是河馬教會我的」。

