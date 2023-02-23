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    烏俄戰爭週年》加速軍援烏克蘭 英國「預熱」武器生產線

    烏克蘭裝甲兵目前正在英國西南部多塞特郡的波文頓軍營（Bovington Camp），接受「挑戰者二式」（Challenger 2）主戰車操作訓練。（路透）

    烏克蘭裝甲兵目前正在英國西南部多塞特郡的波文頓軍營（Bovington Camp），接受「挑戰者二式」（Challenger 2）主戰車操作訓練。（路透）

    2023/02/23 21:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年前夕，西方國家軍援的力道與速度近來顯著提升，英國國防大臣華勒斯22日表示，英國已開始「預熱」其武器生產線，以更換運送至烏克蘭的武器，同時增加砲彈產量。

    據華勒斯（Ben Wallace）透露，英國正在英格蘭西南部培訓烏軍使用「挑戰者二式」（Challenger 2）主戰車。此外，據《路透》報導，英國已經對1萬多名烏克蘭士兵進行無人機作戰的基本培訓，且自1月下旬以來，開始對戰車部隊進行培訓。

    此外，英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）22日表示，烏軍飛官將學習操作「颱風」（Typhoon）戰機；隨著各國軍援加碼，可合理期待烏方擬於3月展開的反攻將成功達標。

    而儘管援贈戰機尚未定案，哈佩強調，一如首相蘇納克（Rishi Sunak）所言，沒有什麼是不可能、也沒有什麼是不能談的；既然已宣布訓練計畫，未來就有可能做出援贈戰機的決定。

    他提到，只要有一個國家跨過特定軍援門檻，就會被視為鼓勵其他國家跟進。英國很自豪在軍援烏克蘭方面，往往領先其他國家跨過一道又一道門檻，但在援贈戰機一事上，他不知道哪個國家會領先。

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