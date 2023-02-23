中國將提烏俄和平方案 烏克蘭：沒和我們商量過

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅22日在克里姆林宮與俄羅斯總統普廷會面。（美聯）

2023/02/23 17:26

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國準備在本週公布中國對政治解決烏俄戰爭的和平方案，不過，烏克蘭官員透露，中國起草這份文件時，並未與烏克蘭諮商。

要求匿名的烏克蘭高層官員22日向《法新社》說，「中國並未與我們諮商」。本週稍早，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說，在德國出席「慕尼黑安全會議」期間，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅和他會面時，分享了「這份中國和平計畫的關鍵內容」，庫列巴說，「我們期待收到這份文本，因為這不是你光是聽到就能立即下結論的事情。」

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在烏俄戰爭將滿1年之際，北京日前說，將在24日提出中國對「政治解決烏克蘭危機的立場文件」。

庫列巴22日在聯合國表示，烏克蘭對於討論此事持開放態度，「我們準備好與有能夠協助我們達成這個目標的想法的人對話」。

不過前述烏克蘭匿名官員警告，任何和平方案都不應該越過基輔政府畫下的「紅線」，「這條紅線就是聯合國憲章的原則，包括尊重烏克蘭領土完整」。這名官員說，「烏克蘭領土沒有任何討價還價空間。總統（澤倫斯基）在這一點上已經說得很清楚。」

另一方面，在王毅訪問莫斯科後，俄羅斯外交部22日說，北京已經向俄方就烏克蘭問題的「政治解決」方式提出他們的看法，「中方向我們簡報他們對造成烏克蘭危機的根源，以及其政治解決方式的看法。沒有談到任何另外的（和平）『方案』」。

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