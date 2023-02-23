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    強制大家準時下班！ 防員工偷加班 印度公司用「這招」

    印度有一家科技公司為強制員工準時下班、不會偷偷加班，而特別在電腦系統設置了一個非常有趣的「提醒下班」訊息。（圖擷取自@推特）

    印度有一家科技公司為強制員工準時下班、不會偷偷加班，而特別在電腦系統設置了一個非常有趣的「提醒下班」訊息。（圖擷取自@推特）

    2023/02/23 16:19

    〔即時新聞／綜合報導〕現今有越來越多公司企業為了維護員工健康，會主動制定各種規定，讓員工能避免超時工作，導致過勞死等問題發生。在印度有一家科技公司為強制員工準時下班、不會偷偷加班，而特別在電腦系統設置了一個非常有趣的「辦法」。

    綜合外媒報導，位於印度中央邦（Madhya Pradesh）一家名為SoftGrid Computers的科技公司， 提倡讓所有員工能享有「工作與生活的平衡」（Work-Life Balance ）的企業文化，因此每天都會強制員工準時下班，徹底落實不讓員工加班的規定。

    據該公司人資坎德爾瓦爾（Tanvi Khandelwal）在Linkedin上的分享的照片可見，只要一到下班時間，公司電腦就會自動跳出「系統準備關閉」的提醒，「警告！你的輪班時間已經結束，辦公室系統會在10分鐘內關閉，請回家！」，並不斷顯示讓員工準備收拾東西、打卡下班回家的訊息。

    而坎德爾瓦爾也在貼文中保證，「這不是宣傳和虛構的貼文，這就是我們辦公室的真實狀態」，同時她也對於這項規定感到非常認同，「這不是很棒嗎？我覺得如果你在這種文化中工作，你就不需要任何『星期一的上班動力』或『有趣的星期五』來改善你的心情了」。

    這項讓員工強制準時下班特別規定也在網上掀起熱議，不少人認為這是一個很不錯的公司制度，但也有些人認為此法並不恰當，「這是一種逆向心理，會產生要提前完成工作的壓力，我們應該避免控制人的行為，讓員工管理他們自己的時間表」、「如果我正在打一份檔案，系統在我完成之前鎖起來，還沒存檔怎麼辦？」

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