機密文件指中國干預選舉 加拿大國會擴大調查

2019年當選保守黨國會議員的趙錦榮因公開為香港民主、台灣主權、維吾爾和西藏人權發聲，又在國會提出「外國影響註冊法」。2021年他連任失敗，有中國領事官員稱這是北京的勝利。（趙錦榮提供給中央社）

2023/02/22 18:25

〔中央社〕加拿大安全情報局的機密文件揭露中國全方位干預加拿大民主制度和社會運作的情況，引發加拿大人民憂慮，加拿大國會議員今天投票決定擴大調查中國干預問題。

加拿大眾議院議會程序與事務委員會的議員一致同意，擴大關於中國滲透干預聽證會的範圍，把涉及2021年聯邦選舉的情況也納入調查中。

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加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）日前報導引述加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service，CSIS）機密文件，揭示北京干預2021年加拿大聯邦選舉，並指出北京干預的2個主要目標。

包括相較於保守黨批判中國力度更強大，仍希望是加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）繼續執政，且傾向加拿大是少數政府掌權的情況，如此各政黨會鬥爭內耗，便不容易實施不利於中國的政策，以及要擊敗反華的保守黨候選人。

機密文件也提到，2021年時任中國駐溫哥華總領事佟曉玲曾對外宣稱，自己擊敗2名保守黨議員。有中國領事官員表示，黃陳小萍（Alice Wong）及趙錦榮（Kenny Chiu）落選，證實了中國對加拿大的選舉產生影響。

2019年當選保守黨國會議員的趙錦榮一直是中國政府的眼中釘，因他公開為香港民主、台灣主權、維吾爾和西藏人遭迫害等議題發聲。趙錦榮後來在國會提出「外國影響註冊法」，此法案要求外國代理人在加拿大對公職人員採取遊說行動，需要註冊登記。

趙錦榮在2021年大選中，被中國微信圈的虛假信息鎖定，稱他是反華分子，批評「外國影響註冊法」會讓每一個來自中國的移民都受害。

趙錦榮對中央社表示：「機密文件的報告解釋了一部分我落選的原因，但更重要的是其再次為中國干預的嚴重性敲響了警鐘。這個挑戰是超越黨派的，為了加拿大利益，必須要嚴肅處理。」

他認為有2個政策立法應盡快落實。第一是加拿大必須仿效美國和澳洲，要推出「外國影響註冊法」，「這類法案並不是禁止外國代理人遊說的行為，只是要求透明化」。

第二是修法讓加拿大安全情報局成為真正有執法權力的機構。他說：「目前CSIS只有調查權，沒有逮捕權，如沒有牙齒的老虎，大大減低了維護國家安全的力道。」

外號「拼字哥」的加拿大聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）今天在眾議院議會程序與事務委員會呼籲要儘速採取行動保護民主，「CSIS的報告揭露中國各種策略，例如非法現金捐贈、散布虛假信息及付費給留學生當義工來幫助或打擊特定候選人等，讓人感到震驚」。

CSIS的機密文件還指出北京會掌握加拿大政界、商界等各領域有影響力的人，其間諜手段包括勒索、賄賂和性引誘等方式。加拿大政府官員、國會議員和企業高管的個人信息等，都透過中國駐加拿大領事館送交給北京。

中國影響加拿大的總體目標是要獲取政治、經濟、科學和軍事情報，要壓制加拿大對中國的批評，希望加拿大在維吾爾、西藏、香港和台灣等問題上，都不要做出與北京意圖相反的舉措。

加拿大國際事務和安全專家辛赫（Akshay Singh）說：「中國威脅不僅是干預選舉，是多管齊下的，除涉及各級政府，還關乎學術界、公民社會、私營企業。」

趙錦榮和加拿大台裔社區互動密切，時常交流彼此價值觀，他希望台灣人民「莊敬自強」，「在當前國際局勢中，我們更能感受到維繫自由生活和捍衛民主價值的重要性，加拿大和台灣需要彼此扶持、自強不息」。

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