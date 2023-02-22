不只和美國合作！對抗中國擴權 菲律賓與澳洲擬聯合巡航南海

不只美國，菲律賓22日也與澳洲共商聯合巡航南海，因應中國南海擴權。（法新社）

2023/02/22 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕因應中國在南海擴權及日益加劇的威脅，菲律賓宣布和美國就海岸防衛隊合作進行討論後，今天（22日）再宣布與澳洲商討聯合巡航南海的相關事宜。

中菲兩國近幾年因南海爭議發生諸多摩擦，上週又發生中國海警船以「軍用級雷射」2次攻擊菲律賓海岸防衛隊，導致船員暫時失明的挑釁事件，菲總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）罕見召見中國大使表達「嚴重關切」。為反制中國鴨霸行為，美國與菲律賓正就聯合巡航南海進行討論，美方透露雙方都同意展開聯合海事巡邏任務，未來美菲聯手巡航南海的可能性相當高。

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《路透》22日指出，除了與美國合作，菲國也和澳洲共商海事巡邏合作事宜。澳副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）今天造訪馬尼拉與菲國防長加爾維茲（Carlito Galvez）會晤，會後聯合記者會上證實有討論此事，預料很快就會有結果，

2人還說未來澳菲每年都將舉行一次類似會議，加深兩國安全關係。馬爾斯說，「我們都是致力遵守基於規則的全球秩序的國家，我們自然應該思考在這方面合作的方式。」

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