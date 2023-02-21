中國怕了！華爾街日報：習近平憂俄失勢 盼促烏俄停火

習近平（左）視普廷（右）為共同對抗美國的夥伴。（法新社）

2023/02/21 21:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭在西方國家不斷軍援下，至今仍頑強抵抗俄羅斯入侵，不僅俄國陷入泥淖，中國也如坐針氈。美國《華爾街日報》（WSJ）20日引述接近中國決策圈的人士指出，中國領導層愈來愈憂心俄國衰弱，已重新審視自身立場，如今更傾向推動烏俄停火，防止同為對抗美國夥伴的俄國遭遇更大的挫敗。

知情人士表示，儘管俄國實力弱化會讓中國在雙邊關係中佔上風，能夠取得對中國更有利的交易，包括能源交易，但中國國家主席習近平無意看著莫斯科當局及普廷總統因戰爭而失勢，所以持續推動擴大中國與俄國的經濟聯繫，例如增加俄國石油、天然氣和農產品進口，加強雙方在北極地區的能源夥伴關係，以及擴大對俄國鐵路和港口的投資等。

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此外，中方迄今雖仍對軍援俄國表現克制，但部分北京外交策士已開始提問：是否應該考慮出於防禦目的軍援俄國？這麼做雖然會大大增加這場衝突的成本，但也可能讓中方掌握更多提出解決方案的籌碼。只不過這樣的舉動自然將加劇西方各國對習近平的怨懟，中國最高領導層是否支持這個想法，仍是未知數。

美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院國際關係教授芮德成科（Sergey Radchenko）表示，若中國提供軍事支援，當然會成為改變衝突形勢的重要因素，這或許也是中國即將提出的「和平計畫」的一環，即呼籲烏俄沿著目前領土控制線停火。中方可能也打算告訴西方，若現在錯失平息事態的機會，中對俄的支持可能會讓這場戰爭的代價更高，並為烏克蘭和區域穩定帶來可怕後果。

中方推動停戰的舉措，凸顯習近平不再試圖將中國塑造成中立國，而是尋求扮演更顯著的角色。隨著俄國幾乎派出所有地面部隊、戰事卻仍裹足不前，中方也更加重視自身在化解危機上所能發揮的作用。據了解，智庫「蘭德公司」上個月一份題為「如何避免長期戰爭」的政策報告，獲得許多中國外交政策權威重視，其中直接挑明，戰事愈拖延，俄國就愈可能與北大西洋公約組織（NATO）衝突。中方認為，這種觀點為其創造一個嘗試勸和的機會。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，中國不會坐視俄國徹底戰敗，促和倡議是這個目標的第一步，但她懷疑中方除了呼籲和平對話外，能否提出任何實質性的和解方案。

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