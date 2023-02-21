都是別人錯！普廷控美國與西方是罪魁禍首 俄「被迫用武力阻止」

普廷21日發表國情咨文，將戰爭過錯全推給西方和烏克蘭。（法新社）

2023/02/21 20:45

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威脅升溫！普廷宣布暫停削減核武條約 下令核試爆做準備

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵犯烏克蘭將屆滿一年，俄總統普廷今（21日）前往莫斯科「Gostinyy Dvor會議中心」發表國情咨文，強調對烏「特別軍事行動」將會繼續，還稱「戰爭的罪魁禍首是烏克蘭和美國、西方國家」，讓外界看了傻眼。

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根據《BBC》報導，台灣時間21日下午5點左右，普廷於莫斯科Gostinyy Dvor會議中心對俄全國民眾發表國情咨文，台下則有俄國上議院「聯邦委員會」及下議院「國家杜馬」議員及克里姆林宮高官、俄東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）等人聽取普廷報告。

普廷在演講中繼續以「特別軍事行動」來稱呼他對烏克蘭的侵略行為，並將俄國描繪成「受害者」，宣稱當前是俄羅斯面臨「納粹威脅」，也就是來自基輔政府的仇恨煽動和持續威脅，烏克蘭人民正等待俄羅斯的幫助，「特別軍事行動」將會持續下去，直到俄方達成目標。他同時也宣布，將暫停與美國簽署的《新削減戰略武器條約》（New START），並要求就恢復核試爆做好準備。

普廷還說：「我們一直都試圖透過和平方式解決烏克蘭東部頓巴斯地區的衝突，但最終證明美國、西方對和平的承諾是欺詐、是殘酷的謊言。烏克蘭政府和西方國家已徹頭徹尾成謊言的象徵。我要重複一遍，『戰爭』的罪魁禍首就是他們，美西方的目標就是『向東侵略並消除競爭者』，他們想把局部衝突發展為全球衝突，我們現在做的事就是使用武力來阻止它。」

另外，去年烏國頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、札波羅熱這4個地區的親俄分離主義政府去年擅自舉辦入俄公投，脅迫當地民眾投下同意票，讓俄國順理成章吞併。普廷今對前述4個地區的民眾喊話：「我們又在一起了，我們將變得更加強大，期待已久的和平將回到我們的家園，沒有什麼比你決定與俄羅斯、與你的祖國在一起更勇敢的了。」語畢，普廷還要求與會者起立，為陣亡的俄國士兵鼓掌。

針對西方對俄制裁，普廷繼續嘴硬聲稱俄國不受此影響，甚至「經濟表現比預期還要好」。演講將近2小時後結束，普廷稱將繼續帶領俄國人民「應對任何挑戰」，最後普廷在俄國歌響起及台下一片掌聲中走下演講台。

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