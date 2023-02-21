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    砲灰不夠了！紐時爆普廷恐再動員數十萬人參戰

    去年6月17日，俄羅斯鄂木斯克一批新兵準備乘車前往軍營報到。（路透）

    去年6月17日，俄羅斯鄂木斯克一批新兵準備乘車前往軍營報到。（路透）

    2023/02/21 18:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷當地時間21日將發表國情咨文演說，據《紐約時報》20日報導，普廷將再次試圖說服俄國民眾，他正在拯救俄羅斯聯邦免遭「北約襲擊」，為此他可能再動員數十萬人參戰。另據烏克蘭掌握的情報，俄羅斯正在為大規模動員學生參戰做準備。

    《紐時》報導提到，普廷將再次證明，他不僅將烏克蘭從「納粹主義」中拯救出來，還將俄羅斯從北約手中拯救出來，儘管這種說辭在歐洲人看來很愚蠢，但已成為莫斯科的戰鬥口號。

    報導引述美國情報官員表示，他們看到跡象顯示，普廷可能很快會動員更多的俄羅斯人參軍，在已經徵召30萬人的基礎上再增加數十萬人。

    俄羅斯國防部去年10月31日宣布，總統普廷下令的局部軍事動員令已告終，普廷當天晚上口頭證實此事，不過他仍未頒布相關總統令，留下法律漏洞與伏筆。

    英國《衛報》分析，普廷拒絕正式結束動員，達成以下2個目的。首先，已動員俄兵將繼續服役至入侵結束，或者被當局決定解除個人動員身分。其次，如果未來決定徵召更多人，不需要新的總統命令，就能付諸行動。

    另據《烏克蘭真理報》21日報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）掌握的情報顯示，俄國正在為大規模動員學生做準備，新一波動員將波及全日制高等院校學生，時間點可能會在4月1日年度春季例行徵兵活動之前進行。

    據GUR公布的俄國地區軍事委員會向大學院校發出的文件，其中要求學校當局成立所謂的「警報站」，以協助軍事委員向全日制學生發出動員令。

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）公布的文件顯示，俄羅斯正在為大規模動員學生參戰做準備。 （取自GUR推特）

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）公布的文件顯示，俄羅斯正在為大規模動員學生參戰做準備。 （取自GUR推特）

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