全球最大規模週休3日試驗結果出爐 明顯改善員工身心健康

調查顯示週休3日可以明顯改善員工健康，對公司也有好處，包含流動率跟缺勤率下降，許多參與試驗的公司表示，將週休3日常態化。。示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

2023/02/21 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國在去年展開全球最大規模週休3日的試驗，歷經6個月的實驗結果出爐，調查顯示週休3日可以明顯改善員工健康，對公司也有好處，包含流動率跟缺勤率下降，許多參與試驗的公司表示，將週休3日常態化。

綜合外媒報導，英國非營利組織「4 Day Week Global」、智庫「自治」（Autonomy）與來自劍橋、牛津和波士頓大學的研究員合作，與61間不同領域公司展開合作，有2900名員工自2022年6月起，展開為期半年全球最大規模的薪水不變週休3日試驗。

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試驗結束後，調查發現週休3日可以改善員工的健康，從減少焦慮和壓力到改善睡眠和增加進修時間，英國劍橋大學研究工作對心理健康影響的社會科學教授伯切爾（Brendan Burchell）表示：「即使我們學術上持懷疑態度，它確實是一個非常積極的結果。」

大約40%員工表示他們經歷的工作壓力較小，71%員工認為週休3日後上班的倦怠程度較低，超過40%員工表示自己的心理健康狀況有所改善，包含焦慮和負面情緒有所減少；另外，近40%員工還表示，在試驗期間，他們的身體健康狀況有所好轉，這可能是因為他們有更多時間進行愛好、鍛煉、烹飪、家庭時間和其他休閒活動，40%員工表示週休3日後更好入睡了。

伯切爾表示，在試驗前他們曾擔心，一週上班4天可能要以更高的強度工作，反而抵消週休3日的好處，結果調查發現並非如此，「人們找到了各種提高工作效率的方法，減少了很多時間的浪費。」

最後96%員工表示，更喜歡週休3日的上班節奏，員工表示，除非大幅加薪，才能恢復原來的週休2日，更有15%員工已經回不去了，強調再多錢也不會再回到週休2日的生活。

對於企業來說，結果也是相當積極，參與試驗的企業在這半年來平均收入成長1%，員工流動率以及缺勤率下降，幾乎所有參與試驗的企業表示，他們將繼續試行週休3日，更有企業表示要將其給常態化。

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