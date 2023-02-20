哈利王子告英政府要求維安稱「自己付費」 千萬訴訟費由全民買單

英國哈利王子與內政部維安訴訟纏訟至今18個月，衍生出近30萬英鎊訴訟費全由全民買單。（美聯社）

2023/02/20 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子辭去皇室職位後前往美國發展，他不滿英國內政部不再派警察對他與家人返英進行全天候維安行程，因此開告內政部還稱「自己可付維安費用」。官司自去年至今纏訟18個月，訴訟費高達29萬6千英鎊（約新台幣1083萬元），全由納稅人買單。

綜合外媒報導，哈利王子2020年辭去皇室職位後，內政部就不再派警察維安，2021年哈利王子自美返國參加倫敦慈善活動後，被攝影師追趕拍攝，類似母親黛安娜車禍事件引發安全疑慮。哈利王子委任律師稱，哈利從出生起就因身分被迫繼承安全風險問題，因此向法院提出內政部應重新評估必要維安。

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《每日郵報》報導，依據政府資訊公開法（Freedom of Information Act）獲得相關訊息顯示，英國政府為了此案辯護，已經花費29萬6千英鎊。

倫敦警務處總部前任指揮官歐康納（John O'Connor）批評，「期待由國家維護安全真的是非常傲慢和無理」，哈利王子只是為了虛榮心，因為沒有了維安，好像他就沒這麼重要了。

哈利王子過去稱，他在美國聘請私人保鑣保護，沒有用到英國國家資源，可是他回到英國私人保鑣不如當地警察有執法權、當地情報等優勢，雖然他出席正式活動或在溫莎城堡都有皇家保護，但是仍不夠，期盼他與家人全天候都有皇家保護。

針對哈利王子所提「不希望花費納稅人的錢，他自己可付費英國警察維安費用」，英國政府曾拒絕並回應，警察並非是可供租借的槍枝。知情人士則抨擊，哈利王子一直聲稱不希望納稅人幫他付維安費，但是因為這場官司，全民早就被迫買單。

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